Mensen die op weg zijn naar hun vakantiebestemming moeten zaterdag op een aantal wegen in het buitenland rekening houden met files. Met name op de klassieke knelpunten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland is het druk.

Zo is het druk op onder meer de A7 tussen Lyon en Avignon in Frankrijk. De vertraging bedraagt daar ongeveer anderhalf uur, meldt de ANWB.

Vakantiegangers die in Zwitserland op de A2 richting de Gotthardtunnel rijden, moeten rekening houden met anderhalf uur vertraging.

Verder is het druk op de A11 in Oostenrijk richting Slovenië. De vertraging op de weg naar de Karawankentunnel bedraagt ongeveer drie kwartier.

Ook in Italië zijn veel mensen onderweg. Op de A22 van Bolzano naar Verona staan op diverse plaatsen files en bedraagt de extra reistijd ongeveer drie kwartier. Op de A14 tussen Bologna en Rimini loopt de vertraging op tot anderhalf uur.

Frankrijk heeft voor deze zomer vijf zwarte zaterdagen (9, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus) aangewezen, terwijl het er in andere jaren twee of drie waren. Deze zaterdag is de drukte aangemerkt met de code oranje/rood.