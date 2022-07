De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië vinden het heel belangrijk dat Iran geen kernwapens krijgt. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die het Saoedische staatspersbureau verspreid heeft na een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden.

Onder Biden zijn er weer onderhandelingen opgestart om de atoomdeal met Iran nieuw leven in te blazen. Tot nu toe zijn die zonder succes. De voorganger van Biden, Donald Trump, trok de VS in 2018 terug uit het verdrag.

In 2015 stemde Iran in met een voorstel van zes grootmachten om de nucleaire activiteiten te beperken en onder toezicht te plaatsen, in ruil voor opheffing van internationale sancties.

Sinds de VS zich terugtrok uit de deal, heeft het land meer uranium verrijkt dan was afgesproken. Biden zei onlangs dat hij bereid is geweld te gebruiken tegen Iran om te voorkomen dat het land kernwapens ontwikkelt, maar alleen als "laatste redmiddel".

Ook staat in de verklaring dat de VS de Saoedi's blijft ondersteunen op het gebied van veiligheid, defensie en "dreigingen van buitenaf".

De Saoedische regering en Iran verbraken in 2016 de banden. Riyad en Teheran staan lijnrecht tegenover elkaar door de steun die ze verlenen aan verschillende partijen in conflicten in het Midden-Oosten, in onder meer Jemen en Syrië.