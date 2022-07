De Amerikaanse president Joe Biden houdt de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman persoonlijk verantwoordelijk voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat zei Biden vrijdag na een ontmoeting met de kroonprins en diens vader, koning Salman Bin Abdulaziz.

Biden is in Saoedi-Arabië om de banden met het land aan te halen. De Amerikaanse president liet eerder weten de schending van mensenrechten in het land niet te zullen ontwijken in de gesprekken. Hij wilde toen niet zeggen of hij de dood van Khashoggi met de Saoedi's zou bespreken.

"Ik heb in het gesprek duidelijk gemaakt dat ik de kroonprins persoonlijk verantwoordelijk houd voor de moord op Khashoggi", zei Biden op een persconferentie na afloop. "Dit onderwerp is van cruciaal belang voor mij en de Verenigde Staten."

Khashoggi, die onder meer schreef voor The Washington Post, werd begin oktober 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. Volgens onder meer Amerikaanse inlichtingendiensten gaf Bin Salman persoonlijk de opdracht tot die moord, maar de kroonprins heeft dat altijd ontkend.

Biden toonde zich verder tevreden over het gesprek met de Saoedische koning en kroonprins. Hij hoopt dat het een eerste stap is naar "een verdere normalisering" van de banden tussen de VS en Saoedi-Arabië. Beide landen spraken ook over energie en olie.

Het bezoek van Biden is onderdeel van een grotere reis door het Midden-Oosten. De Amerikaanse president liet weten geen "vacuüm waar Rusland en China in kunnen springen" in het gebied te willen achterlaten.