Een Duitse legerofficier is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van 5,5 jaar voor het plannen van aanslagen op een of meer politici. Hij vermomde zich als Syrische asielzoeker om vluchtelingen de schuld van zijn aanslag te kunnen geven.

Het gaat in de zaak om de 33-jarige Franco A., een voormalige militair van de Duitse Bundeswehr. A. leidde een dubbelleven als Syrische vluchteling die verdacht werd van het voorbereiden van een aanslag op politici en bekende antiracismeactivisten, schrijft persbureau Deutsche Welle in een profiel van A.

De Duitse autoriteiten ontdekten de plannen, waarna hij in april 2017 werd aangehouden. De verdachte had illegaal wapens, munitie en explosieven in zijn bezit. Een deel daarvan was gestolen van het Duitse leger.

Voor zijn aanhouding in 2017 was A. ook al in beeld bij de Oostenrijkse autoriteiten, omdat hij daar een pistool wilde pakken dat hij had verstopt in een toilet. Bij het natrekken van zijn gegevens ontdekten de autoriteiten dat A. geregistreerd stond als Syrische vluchteling die in de Duitse deelstaat Beieren woonde. Zowel het Duitse leger als de Duitse immigratiedienst wist niet van A.'s dubbelleven af.

Hierna startten de Duitsers een undercoveronderzoek naar de activiteiten van A. Daaruit werd duidelijk dat hij een extreemrechtse ideologie aanhing. Vervolgens werd hij aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Volgens persbureau Reuters zorgde het nieuws van A.'s aanhouding voor een schok in de Duitse samenleving. Daarna kwam een debat op gang over de aanwezigheid van extreemrechtse ideeën in het leger.