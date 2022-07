De Amerikaanse president Joe Biden is vrijdag op bezoek in Saoedi-Arabië om de banden met het land aan te halen. Hij zal daar met de Saoedische koning Salman Bin Abdulaziz en kroonprins Mohammed Bin Salman praten over energie, mensenrechten en de veiligheid in het Midden-Oosten, schrijft persbureau Reuters.

Het bezoek van Biden aan Saoedi-Arabië voelt ongemakkelijk, omdat de Amerikaanse president eerder zei het land tot "paria" te zullen maken. Die uitspraak deed hij na de moord op een Saoedische journalist van The Washington Post, Jamal Khashoggi.

Amerikaanse inlichtingendiensten beweren dat Khashoggi is vermoord in opdracht van Bin Salman, maar de kroonprins ontkent dat. Biden zei voorafgaand aan zijn reis naar het Midden-Oosten dat hij het onderwerp mensenrechten niet zal negeren. Toch wilde hij niet toezeggen of hij de dood van Khashoggi met de Saoedi's zal bespreken.

In aanloop naar het bezoek van vandaag schreef de president een opiniestuk in The Washington Post, waarin hij schrijft dat een stabiel Midden-Oosten in het belang van de Verenigde Staten is. Amerikaanse media schrijven dat Biden in het kader van hoge energieprijzen en inflatie niet anders kan dan de banden met Riyad aanhalen.

Biden bracht vrijdagochtend, voor zijn vertrek naar de Saoedische stad Djedda, een bezoek aan Oost-Jeruzalem in Israël. Daar beloofde hij ruim 300 miljoen dollar (298 miljoen euro) aan Amerikaanse hulp uit te trekken voor de Palestijnen in Israël.

De Amerikaanse president wil de banden met de Palestijnse Autoriteit herstellen, onder meer door een ontmoeting met zijn ambtgenoot Mahmoud Abbas. Het steunpakket omvat 100 miljoen dollar voor ziekenhuizen en gezondheidszorg in Oost-Jeruzalem. Het pakket moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement in Washington.