De grote bosbrand bij de kust ten zuidwesten van Bordeaux heeft een plaatsje bereikt dat al ontruimd is. De circa vierduizend mensen in Cazaux werden donderdag geëvacueerd.

Vrijdag zijn zeker zeven panden afgebrand aan de oever van het meer waar Cazaux aan ligt. De toeristische haven van de plaats zou volgens plaatselijke media ook door het vuur zijn aangetast.

Het is de eerste schade aan panden die het Franse departement Gironde meldt sinds er dinsdag twee bosbranden uitbraken. Vooralsnog werden woningen niet bedreigd en brandde er voornamelijk dennenbos af.

Inmiddels is in totaal al meer dan 7.300 hectare bos in vlammen opgegaan, een oppervlakte van ruim tienduizend voetbalvelden. Meer dan tienduizend mensen zijn geëvacueerd. De andere bosbrand woedt ten zuiden van Bordeaux. Bij de brand in Landiras is inmiddels 4.200 hectare bos afgebrand.

De brandweer is nog niet in staat het vuur te beheersen. Door de wind is de kans groot dat dit ook komend weekend niet gaat lukken.