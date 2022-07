De grote bosbrand bij de kust ten zuidwesten van Bordeaux heeft zeven woningen en twee restaurants verwoest in het plaatsje Cazaux in het departement Gironde. De circa vierduizend mensen in Cazaux werden donderdag geëvacueerd

De panden zijn volgens lokale media volledig verwoest. Maar volgens de autoriteiten is de brandweer erin geslaagd zeker honderd woningen en andere panden in Cazaux te behoeden voor de brand.

Het is de eerste schade van betekenis aan panden die wordt gemeld uit Gironde sinds er dinsdag twee bosbranden uitbraken. Eerder werden woningen niet bedreigd en brandde voornamelijk dennenbos af.

Inmiddels is in totaal meer dan 7.300 hectare bos - een oppervlakte van ruim 10.000 voetbalvelden - in vlammen opgegaan. Meer dan tienduizend mensen zijn geëvacueerd.

Honderden mensen zijn geëvacueerd

De andere bosbrand is oostelijker bij Landiras, ten zuiden van Bordeaux. Daar is 4.200 hectare bos afgebrand. De brandweer heeft laten weten dat er in de nacht van donderdag op vrijdag nog bijna vijfhonderd mensen uit hun woningen moesten vertrekken wegens het brandgevaar. Maar een woordvoerder zei vrijdagmorgen dat "we momenteel stand houden".

De brandweer is nog niet in staat de brand meester te worden en vreest dat dit door de wind ook niet in het weekend zal lukken.