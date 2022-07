De Europese Commissie gaat Hongarije aanklagen vanwege antihomowetgeving die de regering van de EU-lidstaat heeft ingevoerd. Ook wordt het land aangeklaagd voor het inperken van de persvrijheid, meldt Politico vrijdagochtend.

De eerste zaak gaat over Hongaarse wetgeving die volgens critici een aanval is op de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap in het land. De wet werd in juni 2021 aangenomen en verbiedt het 'promoten' van homoseksualiteit.

Zo zijn films, televisieseries, videoclips en documentaires met lhbtiq+-personages verboden. Volgens de regering van premier Viktor Orbán is het verbod ingevoerd om kinderen te beschermen.

Vanuit Brussel was er al langer kritiek op de wet, die volgens critici past binnen een breder antihomobeleid dat Orbáns partij Fidesz in Hongarije voert.

Ook spant de Commissie een zaak aan vanwege het inperken van de persvrijheid. Vorig jaar werd Klubrádió uit de lucht gehaald, nadat de radiozender kritiek had geuit op de Hongaarse regering. Orbán voert al jarenlang een strijd tegen Hongaarse media die kritiek op zijn regering uiten.

Rechters konden lange tijd voorkomen dat het station uit de lucht werd gehaald, maar de regering heeft de afgelopen jaren ook meer grip op de rechterlijke macht gekregen. Vorig jaar lukte het uiteindelijk toch om het kritische station te schrappen.