Het Sri Lankaanse parlement heeft vrijdag het ontslag van president Gotabaya Rajapaksa geaccepteerd. Dat meldt de voorzitter van het parlement. "Vanaf dit punt zullen we overgaan tot de grondwettelijke benoeming van een nieuwe president", zei hij.

Na maanden van antiregeringsprotesten had Rajapaksa donderdag zijn ontslag ingediend. Zijn aftreden moet de rust herstellen. Althans, dat is de hoop in het Aziatische land dat gebukt gaat onder enorme economische problemen.

De president deelde zijn vertrek mee aan het parlement, kort nadat hij donderdag in Singapore was aangekomen. De omstreden politicus was een dag eerder met een militair vliegtuig naar de Malediven gevlucht.

De jongste ontwikkelingen hebben geleid tot een machtsvacuüm op het eiland. Demonstranten blijven aandringen op nieuwe leiders. Zij bestormden en bezetten kantoren en residenties van de president en de premier.

Premier Ranil Wickremesinghe, die tot waarnemend president werd benoemd en de noodtoestand uitriep, heeft gezegd met hulp van politie en strijdkrachten de situatie onder controle te brengen. Hij herhaalde dat het parlement op 20 juli een nieuwe president zal kiezen.