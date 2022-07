Ivana Trump, de ex-vrouw van oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie donderdagmiddag (lokale tijd) laten weten in een verklaring.

Ivana Trump overleed in haar huis in New York. Het is niet bekendgemaakt waaraan ze is overleden.

De oud-president laat weten "erg bedroefd" te zijn te moeten melden dat Ivana is overleden. "Ze was een prachtige, mooie en geweldige vrouw", zo maakt hij bekend via zijn eigen socialemediaplatform Truth Social.

Ivana, een voormalig model uit Tsjechoslowakije, was de eerste vrouw van Donald Trump. Ze gingen na een huwelijk van vijftien jaar in 1992 uit elkaar. Ze hadden samen drie kinderen: Donald Jr., Ivanka en Eric.