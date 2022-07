Door de aanhoudende bosbranden in Portugal zijn een dode en zeker 130 gewonden gevallen. Donderdag waren er verspreid over het Zuid-Europese land ruim tien grote branden. Tegelijkertijd kampt Portugal met een hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden.

De vier gevaarlijkste vuurzeeën woeden in het noordelijke Aveiro, het centrale Leiria, het zuidelijke Faro (Algarve) en Setúbal, 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lissabon. Bijna tweeduizend brandweerlieden zijn bezig de branden te bestrijden.

De branden worden gevoed door aanhoudende droogte en veel wind, zeggen de autoriteiten. Sommige branden zijn veroorzaakt door nalatigheid of zijn zelfs aangestoken, wat tot meerdere arrestaties heeft geleid.

Kampvuren en vuurwerk zijn momenteel in heel Portugal verboden, de toegang tot bossen eveneens. Sinds zaterdag is bijna 100 vierkante kilometer bos en andere natuur in rook opgegaan. Tevens zijn tientallen huizen, fabrieken en golfterreinen vernield. Ongeveer 860 personen zijn geëvacueerd.