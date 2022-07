Volgens de rechtbank op Curaçao handelt het land onrechtmatig bij het vasthouden van ongedocumenteerde Venezolanen. Ze zitten vast onder een strenger regime dan reguliere gevangenen, oordeelde de rechter donderdag in een kort geding dat was aangespannen door tien ongedocumenteerde Venezolanen. Zij gaan vrijuit.

Vier vrouwen waren vlak voor de behandeling van het kort geding al vrijgelaten, maar nu heeft de rechter bepaald dat ook zes mannen per direct op vrije voeten moeten worden gesteld. Ze zaten sinds 31 mei vast onder dit regime.

De rechter nam vorige week na de behandeling van het kort geding zelf een kijkje in de cellen van de ongedocumenteerden. Hij stelde dat ze achttien uur per dag in "benauwde en donkere cellen" moeten doorbrengen, nauwelijks recreatiemogelijkheden hebben en geen zinvolle dagbesteding krijgen.

De ongedocumenteerden worden in een cellenblok van de gevangenis vastgehouden, omdat een nieuwe opvang voor ongedocumenteerden nog niet klaar is. Amnesty International heeft eerder in rapporten de omstandigheden waarin ongedocumenteerden op Curaçao worden vastgehouden aan de kaak gesteld.

Veel Venezolanen zijn vanwege de onzekere situatie in eigen land gevlucht naar het nabijgelegen Curaçao. De vluchtelingen worden opgevangen in de SDKK-gevangenis (foto), waarbij Nederland Curaçao helpt met financiële steun. In januari zette oud-staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) de financiering tijdelijk stop vanwege de omgang met de Venezolanen.