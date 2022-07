Mario Draghi stapt op als premier van Italië. De 74-jarige politicus heeft zijn ontslag aangeboden, nadat een coalitiepartij een cruciale stemming had gemeden. Maar de Italiaanse president Sergio Mattarella heeft het ontslag van Draghi afgewezen.

Of Mattarella's weigering grote gevolgen gaat hebben, is nog maar de vraag. De president heeft de premier gevraagd de stemming onder de parlementsleden te peilen, schrijft persbureau Reuters.

Mattarella kan Draghi vragen een nieuwe stemming te organiseren om zodoende alsnog steun van alle coalitiepartijen te krijgen. Ook kan hij proberen een nieuwe coalitie te smeden. Als dat niet gebeurt, worden er aankomend najaar waarschijnlijk verkiezingen gehouden.

In Italië staat de premier aan het hoofd van de regering. De president is het formele staatshoofd en heeft een ceremoniëlere functie, hoewel de president wel degelijke wetgevende bevoegdheden heeft.

Draghi verloor steun van coalitiepartij

Draghi's regering had eerder op de dag een vertrouwensstemming in het parlement overleefd, maar coalitiepartij Vijfsterrenbeweging weigerde deel te nemen. Draghi had vooraf gezegd dat hij geen regering wil leiden zonder steun van de Vijfsterrenbeweging, die tot voor kort de grootste partij in het parlement was.

"De coalitie van nationale eenheid die deze regering steunde, bestaat niet langer", zei hij. De voorwaarden en het vertrouwen om met de coalitieregering door te gaan, zijn er volgens Draghi niet meer.

De stemming ging over onder meer een miljardenpakket dat de hoge energieprijzen en de inflatie draaglijker moet maken voor de bevolking. De Vijfsterrenbeweging van oud-premier Giuseppe Conte noemde het plan ontoereikend en voegde daaraan toe dat het de partij niet ging om vertrouwen in de regering.

Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank (ECB), kwam vorig jaar februari aan de macht en is de zesde Italiaanse premier in tien jaar tijd.