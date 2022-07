Het ontslag van de Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa wordt hoogstwaarschijnlijk vrijdag door de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Internationale persbureaus melden donderdag dat Rajapaksa zijn ontslagbrief per e-mail heeft verzonden, maar dat voor het officiële ontslag een fysieke brief bij het parlement moet worden ingeleverd.

Persbureau AP meldt dat parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardena vrijdag met een aankondiging komt. Waarschijnlijk wordt het ontslag dan bekendgemaakt.

Volgens persbureau Reuters is de ontslagbrief donderdag per mail aangeleverd. Parlementsvoorzitter Abeywardena zou echter een fysieke brief willen ontvangen voordat hij het ontslag bekendmaakt. De brief wordt nu vanuit Singapore, waar Rajapaksa momenteel verblijft, naar de Sri Lankaanse commerciële hoofdstad Colombo gevlogen.

Rajapaksa vluchtte woensdag naar de Malediven. Dat deed hij nadat er felle protesten waren uitgebroken. Daarbij werd zijn ambtswoning bestormd. De president beloofde eerder te zullen aftreden op woensdag, maar deed dat niet.

President zou onderweg zijn naar Saoedi-Arabië

Volgens The Guardian is de president donderdagmiddag gearriveerd in Singapore. Volgens de Singaporese regering is hij niet van plan om er lang te verblijven. Hij zou op weg zijn naar Saoedi-Arabië en wil niet aftreden totdat hij daar is. Als president kan Rajapaksa niet vervolgd worden, maar na zijn aftreden kan dat wel.

Volgens de Britste krant is hij op zoek naar een veilige haven waar hij niet zal worden uitgeleverd. Of hij inmiddels naar Saoedi-Arabië onderweg is, is nog niet duidelijk.

Woede over economische crisis en grootschalige corruptie

De president wordt door de woedende Sri Lankaanse bevolking verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van de grootste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Bovendien wordt de presidentiële familie beschuldigd van grootschalige corruptie.

Die woede leidde tot maandenlange hevige protesten en de bestorming van de ambtswoning van Rajapaksa. Ook richtte de menigte haar woede op premier Ranil Wickremesinghe, die momenteel als waarnemend president fungeert. Wickremesinghe wordt gezien als een handlanger van Rajapaksa. Woensdag werd ook zijn kantoor bestormd.