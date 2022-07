Voorzitter Grégory Allione van de vereniging van Franse brandweerlieden heeft opgeroepen op de nationale feestdag 14 juli het gebruikelijke vuurwerk achterwege te laten. Vuurwerk dat wordt afgestoken tijdens deze hittegolf en droogte kan snel bosbranden veroorzaken, waar het land nu al veel last van heeft.

Allione wijst er in gesprek met Franse media op dat het land elke zomer tot ongeveer half augustus kwetsbaar is voor bosbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde woeden momenteel twee grote bosbranden, terwijl ook andere delen van het land kampen met natuurbranden.

Frankrijk heeft te kampen met de droogte en de hoge temperaturen, maar het grootste probleem blijft volgens Allione de mensen zelf. "We zeggen al jaren dat we een echt preventiebeleid nodig hebben, omdat mensen potentiële brandstichters zijn. Er is een nauw verband tussen bevolkingsdichtheid, de frequentie van verkeer op wegen en het uitbreken van branden."

De korpschef roept ook op brandweerlieden beter op te leiden en er meer te werven, ook voor de vrijwillige brandweer. Frankrijk telt nu ongeveer een kwart miljoen mensen die zich met brandbestrijding bezighouden. Ruim drie kwart van die mensen doet dat op vrijwillige basis, naast hun dagelijkse baan. Volgens Allione zou het het beste zijn als er in vijf jaar tijd 50.000 vrijwilligers meer zijn dan nu.

In Gironde hebben branden al bijna 4.000 hectare bos in de as gelegd. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Een plaatselijke brandweercommandant in de gemeente Landiras zei dat de bestrijding van de brand traag verloopt, omdat de hitte naar verwachting tot maandag duurt en er de komende dagen geen regen verwacht wordt.

De commandant wijst er ook op dat brandblussers in de hitte moe beginnen te worden. Voor elke brandweerman die aan het werk is, moet er een ander klaar staan om hem na uiterlijk twaalf uur te vervangen. Zonder wisseling van de wacht dreigen er ongelukken te gebeuren en brandweermensen gewond te raken. Bovendien hebben veel ingezette brandweerlieden de primaire taak panden tegen het vuur te beschermen. Zij kunnen dan niet rechtstreeks worden ingezet bij het blussen van de eigenlijke bosbrand.