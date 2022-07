Door de twee grote bosbranden die sinds dinsdag ten zuidwesten en zuidoosten van het Franse Bordeaux woeden, is volgens plaatselijke media al circa 3.850 hectare bos verloren gegaan. Vanwege de branden zijn zo'n zesduizend kampeerders in het gebied geëvacueerd. Het is niet bekend of Nederlandse vakantiegangers onder de evacués zijn.

Circa duizend brandweerlieden pogen de branden in het zuidwestelijke departement Gironde onder controle te brengen. De brandweerlieden hebben de steun van zes blusvliegtuigen. Ook zijn brandweerkorpsen uit andere delen van Frankrijk te hulp geschoten.

De droogte en hoge temperaturen tussen de 35 en 38 graden bemoeilijken het bluswerk. De schade aan het woud is volgens de plaatselijke autoriteiten enorm, maar verder is nog geen andere schade gemeld. Er zijn geen gewonden te betreuren.

Ook bij het toeristische Dune du Pilat, het hoogste duin van Europa, woedt een brand. Die is volgens plaatselijke media dinsdag veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog. Het strand is uit voorzorg afgesloten, net als provinciale wegen in de buurt.

Campinggasten kunnen voorlopig niet terug

Vanwege de branden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag circa zesduizend kampeerders ten zuiden van Arcachon, circa 50 kilometer van Bordeaux, geëvacueerd. In de nacht van woensdag op donderdag moesten in het plaatsje Cazaux, aan het gelijknamige meer, nog eens honderd mensen snel vertrekken.

De evacués van de campings zijn opgevangen in een expositiepark en op een parkeerterrein van een supermarkt in La Teste-de-Buch. Ze kunnen niet terug zolang de brandweer geen controle heeft over de vuurzee.

De grootste brand woedt circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux bij Landiras. De oorzaak van die brand is niet bekend. Meer dan vijfhonderd bewoners van enkele gehuchten en een dorp in de buurt van Landiras zijn geëvacueerd.

Bosbranden in diverse landen rond Middellandse Zee

De afgelopen dagen en weken hebben meerdere Europese landen rond de Middellandse Zee te kampen gehad met aanhoudende hitte en hevige bosbranden.

Zo woedden in Portugal en Spanje woensdag meer dan twintig branden. Tienduizenden brandweerlieden zijn ingezet om die vuurzeeën te bestrijden. Het is op het moment bloedheet op het Iberisch Schiereiland. Op sommige plekken is het meer dan 45 graden.

In het zuidwesten van Turkije zijn meer dan driehonderd mensen geëvacueerd om aan een bosbrand te ontkomen. Ze hebben 450 huizen moeten verlaten op het schiereiland Datca, aan de Egeïsche kust.

Ook in Griekenland woeden bosbranden. Twee inzittenden van een blushelikopter kwamen woensdag om het leven toen het toestel neerstortte voor de kust van het Griekse eiland Samos.