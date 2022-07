Een voormalige softwareontwikkelaar van de CIA is woensdag schuldig bevonden aan het veroorzaken van een datalek. Het ging om de grootste diefstal van geheime informatie in de geschiedenis van de Amerikaanse inlichtingendienst, meldt persbureau AP.

Verdachte Joshua Schulte had geen advocaat, maar verdedigde zichzelf tijdens het proces in New York. De CIA en de FBI schuiven hem de schuld in de schoenen van de pijnlijke publicatie van een enorm aantal CIA-geheimen door WikiLeaks in 2017, zei hij.

Uit de achtduizend CIA-documenten die op WikiLeaks waren verschenen, bleek dat de CIA smartphones hackte in buitenlandse spionageoperaties. Ook probeerde de dienst televisies met een internetverbinding te gebruiken als afluisterapparatuur.

Voor zijn arrestatie had Schulte als programmeur op het CIA-hoofdkwartier in het Amerikaanse Langley meegewerkt aan de ontwikkeling van de hacksoftware.

Volgens de aanklagers had de 33-jarige Schulte het datalek georganiseerd, omdat hij vond dat de CIA zijn klachten over de werkomgeving niet serieus had genomen. Daarom probeerde hij "het werk waaraan hij had bijgedragen tot de grond toe af te branden", zeiden de aanklagers.

'Mogelijk een toekomst als strafpleiter'

In zijn slotpleidooi zei Schulte dat hij moest hangen, terwijl honderden andere mensen ook toegang hadden tot de geheime informatie. De aanklager vond dat er voldoende bewijs was dat Schulte een back-upbestand had gestolen, "de back-up die hij naar WikiLeaks heeft gestuurd".

De rechter prees Schulte voor zijn "indrukwekkende" slotpleidooi. "Afhankelijk van wat er hier gebeurt, heeft u misschien een toekomst als strafpleiter."

Schulte zit sinds 2018 vast. Hij stelt dat hij wreed en ongebruikelijk gestraft wordt. Hij zei dat hij in eenzame opsluiting zit, in een cel vol ongedierte op een gevangenisafdeling waar gedetineerden worden behandeld als "gekooide dieren."

De datum van de uitspraak in deze zaak is nog niet bepaald, omdat Schulte ook in afwachting is van een proces over het bezit en het vervoer van kinderporno. Hij heeft alle beschuldigingen ontkend.