In Portugal en Spanje zijn weeralarmen uitgegeven vanwege een hittegolf. De temperaturen liepen er woensdag op tot boven de 45 graden. De landen worden ook geteisterd door bosbranden, aangezien het er ook nog eens heel droog is.

In Portugal woedden woensdagavond 27 bosbranden, zei het hoofd van de burgerbescherming tegen lokale media. Onder meer in de bij toeristen populaire Algarve bedreigt het vuur dorpen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Ten noorden van Lissabon woeden eveneens branden. Wegens de rook zijn verschillende snelwegen gesloten. Ruim 2.700 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van dertig blusvliegtuigen en -helikopters.

In het westen van Spanje, op de grens met Portugal, is volgens de autoriteiten zo'n 3.500 hectare land in vlammen opgegaan. In het Franse departement Gironde hebben branden al 2.700 hectare bos in de as gelegd, vertelde de prefect van de regio aan de televisiezender BFMTV. Circa zesduizend toeristen zijn er van campings geëvacueerd.

Op het Griekse eiland Samos, in de Egeïsche Zee, brak woensdag eveneens een grote natuurbrand uit. Daar stortte ook een blushelikopter in zee. Volgens Griekse media zou zeker één van de vier bemanningsleden zijn omgekomen.