In een bos bij het Poolse dorp Białuty is een massagraf ontdekt met daarin de resten van duizenden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om slachtoffers van het concentratiekamp Soldau, heeft het Poolse instituut IPN woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om twee massagraven van 28 en 12 meter lang en ongeveer 3 meter diep, schrijven Poolse media. Daarin werden asresten van zo'n achtduizend mensen gevonden.

De nazi's zouden volgens het IPN de sporen van het concentratiekamp hebben geprobeerd te wissen door de lichamen van de slachtoffers op te graven en te verbranden. De as van deze mensen werd in de massagraven gestopt.

Het instituut noemt de vondst belangrijk, omdat zo een beter beeld ontstaat van wat er precies is gebeurd in Soldau. Volgens Poolse media zijn er mogelijk nog zes van zulke massagraven in de bossen rondom het concentratiekamp.

Soldau werd aan het eind van 1939 opgericht in oude barakken bij de Poolse stad Działdowo. Het diende in eerste instanties voor het vastzetten van krijgsgevangenen, maar de nazi's gebruikten het later ook als werkkamp en voor vermoorden van onder anderen mensen met een beperking. In januari 1945 werd Soldau bevrijd. Er wordt geschat dat tussen de 10.000 en 30.000 mensen om het leven zijn gekomen in het concentratiekamp.