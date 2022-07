Zes parlementariërs van de regerende Britse Conservative Party hebben de eerste stemronde over de opvolging van vertrekkend premier Boris Johnson overleefd. Twee kandidaten kregen woensdag niet de benodigde steun van ten minste dertig collega's.

Door naar de volgende ronde zijn oud-minister van Financiën Rishi Sunak, onderminister van Internationale Handel Penny Mordaunt, buitenlandminister Liz Truss, voormalig onderminister van Gelijkheid Kemi Badenoch, Lagerhuis-lid Tom Tugendhat en advocaat-generaal Suella Braverman.

Voormalig ministers Nadhim Zahawi en Jeremy Hunt kregen te weinig stemmen om door te mogen.

In totaal 358 parlementariërs mochten hun stem uitbrengen. In elke volgende ronde valt telkens de kandidaat met de minste stemmen af, totdat er uiteindelijk twee overblijven. Dan mogen alle partijleden hun voorkeur uitspreken. Het is de bedoeling dat op 5 september bekend wordt wie Johnson opvolgt als partijleider en premier.