In de eerste helft van 2022 is ruim 47.000 kilo drugs met Nederland als bestemming onderschept in het buitenland. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 30.000 kilo werd onderschept. De vondsten werden gedaan in Ecuador, Costa Rica, Panama en Brazilië, zegt een woordvoerder van de douane tegen NU.nl.

Hoewel het aantal drugszendingen vanuit Nederland naar het buitenland dit jaar ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2021, is het aantal onderscherpte drugspakketten die per post werden verstuurd verdrievoudigd.

Dat komt vermoedelijk doordat de Nederlandse douane de controle van post naar het buitenland flink heeft aangescherpt. Bij die controles stuitte de douane voornamelijk op pakketjes met synthetische drugs (waaronder speed, xtc en cocaïne). Het gaat om in totaal zo'n 13.500 postpakketjes.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) benadrukt het belang van internationale samenwerking. "We willen niet dat harddrugs Nederland worden binnengesmokkeld. Op dezelfde manier moeten we ook onze rol pakken en de drugs die vanuit Nederland naar andere landen worden verzonden onderscheppen."

De Vries noemt drugssmokkel "een groot maatschappelijk probleem" dat "hard en slim" moet worden bestreden.