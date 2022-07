Na Midden-Nederland luidt ook Noord-Nederland dit weekend de zomervakantie in. Vakantiegangers in Europa kunnen kiezen voor het tropische zuiden of voor de Scandinavische koelte. Weeronline geeft donderdag een vakantieweerbericht.

In het midden en zuiden van Europa is het de komende dagen "bijzonder heet en aanhoudend droog", ziet Weeronline. Er is volop zon en een heel kleine kans op regen.

Frankrijk zit momenteel in een hittegolf. Het wordt op veel plaatsen de komende dagen 30 tot 38 graden. Volgende week koelt het iets af en is een onweersbui mogelijk. Door de droogte en hitte is de kans op bosbranden vrij groot.

Rond de Middellandse zee is het tropisch

Spanje zit midden in een uitzonderlijke hittegolf die zeker tot en met zondag aanhoudt. Het kan wel 40 graden worden op het heetst van de dag.

Italië kampt met droogte met tropische temperaturen van boven de 30 graden.

Meer naar het oosten aan de Middellandse zee is het iets koeler. In Griekenland en Turkije is het in de middag tussen de 27 en 32 graden. Boven de Egeïsche Zee staat bovendien een stevige noordenwind.

In de Alpen is het zelfs op hoogte boven de 20 graden

"In de Alpen is het vrij zonnig en zomers tot tropisch warm", schrijft Weeronline. Wie verkoeling in de hoogte zoekt, komt bekocht uit. "Zelfs op 2.000 meter is het in de middag nog tussen 20 en 23 graden."

In de loop van volgende week, rond 20 juli, is een reële kans op enkele forse regen- en onweersbuien. Het wordt dan iets minder heet.

In Scandinavië heb je nog een paraplu en jas nodig

In Scandinavië heb je voorlopig nog geen last van de hitte. Vooral langs de Noorse fjorden is het winderig met bewolking, buien en een maximumtemperatuur van 15 graden.

Ook in steden zoals Stockholm wordt het nog niet warmer dan 16 of 17 graden. Volgende week wordt het weer iets rustiger en warmer.