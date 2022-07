Een Nederlandse vrachtwagen vol varkens is woensdag gekanteld op een snelweg in de Duitse deelstaat Beieren. Ongeveer 700 van de 900 varkens in het laadruim zijn om het leven gekomen.

De gebruikte foto bij dit artikel is ter illustratie en niet van dit specifieke ongeluk.

De 34-jarige chauffeur en de 42-jarige bijrijder zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht, meldt de Beierse politie.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het plaatsje Abtswind, tussen Würzburg en Neurenberg in het noorden van Beieren. De chauffeur raakte vermoedelijk onwel achter het stuur.

Bij wegwerkzaamheden moest het verkeer afbuigen. De vrachtwagen raakte een betonnen afzetting en kwam op de zijkant terecht.

De meeste varkens kwamen bij het ongeval zelf om het leven. Ongeveer 150 zijn door slagers gedood om ze uit hun lijden te verlossen, nadat ze door dierenartsen waren gecontroleerd. De brandweer heeft de andere varkens met bluswater gekoeld.