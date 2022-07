In de Engelse stad Telford zijn sinds 1989 ruim duizend kinderen seksueel misbruikt. Dat kon mede gebeuren omdat de politie en de lokale overheid niet ingrepen en daders niet onderzochten, luidt de conclusie van onafhankelijke onderzoekers. De kinderen werden volgens de onderzoekers seksueel misbruikt, verkracht, opzettelijk vernederd, gedeeld met anderen en verhandeld.

Het onderzoek volgde op berichtgeving in de krant Sunday Mirror in 2018 over oudere rapporten over seksuele uitbuiting. Inmiddels is vastgesteld dat het misbruik kon doorgaan omdat de kinderen de schuld kregen, niet de daders.

Leraren en jeugdwerkers werden ontmoedigd seksueel misbruik van kinderen te melden. De politie vreesde dat onderzoek naar enkele Aziatische mannen die misbruik pleegden raciale spanningen in de samenleving zouden veroorzaken.

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel daders er zijn. In 2013 werden zeven mannen opgepakt na een politieonderzoek naar kinderprostitutie in de regio. Maar het team dat seksueel misbruik onderzocht werd in de jaren daarna flink afgeschaald, schrijft The Guardian.

Slachtoffers vertelden tijdens het onderzoek dat volwassen mannen hun best deden het vertrouwen van kinderen te winnen voordat ze "dat vertrouwen meedogenloos beschaamden door hen te behandelen als seksuele objecten of handelswaar". De politie en overheid hebben inmiddels excuses aangeboden.

Telford is de jongste onthulling in een reeks opzienbarende gevallen van seksueel misbruik in het Verenigd Koninkrijk. In 2014 was al gebleken dat in een andere stad veertienhonderd kinderen seksueel waren misbruikt. Daarnaast kon de in 2011 overleden televisiepresentator Jimmy Savile zich ongehinderd tientallen jaren aan vijfhonderd kinderen vergrijpen.