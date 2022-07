De president van Sri Lanka is woensdag vroeg het land ontvlucht, dagen nadat demonstranten zijn huis en kantoor en de ambtswoning van zijn premier hadden bestormd. Door een ernstige economische crisis zijn er ernstige tekorten aan voedsel en brandstof in de eilandstaat.

President Gotabaya Rajapaksa, zijn vrouw en twee lijfwachten vertrokken met een Sri Lankaans vliegtuig van de luchtmacht naar Male, de hoofdstad van de Malediven, bevestigde een douaneambtenaar tegen persbureau AP.

Rajapaksa trad af na aanhoudende protesten tegen zijn beleid. Premier Ranil Wickremesinghe zei te zullen vertrekken zodra een nieuwe regering was gevormd. Demonstranten hebben gezworen de officiële gebouwen te bezetten tot de hoogste leiders weg zijn.

Jarenlange diefstal uit de staatskas

Het parlement heeft maandag afgesproken om op 20 juli een nieuwe president te kiezen, maar heeft nog niet bepaald wie de functie van de premier zal overnemen en wie er in het kabinet komen.

De demonstranten beschuldigen Rajapaksa en zijn familie van jarenlange diefstal uit de staatskas. Zijn regering heeft volgens de boze Sri Lankanen de crisis in het land verergerd door slecht economisch beleid.

Zware schuldenlast

De nieuwe regering zal het failliete land uit de economische en politieke crisis moeten halen. Door corruptie en wanbeleid heeft het land een zware schuldenlast en kan het de invoer van eerste levensbehoeften niet meer betalen. De tekorten zorgen voor wanhoop onder de 22 miljoen Sri Lankanen.

De politieke impasse heeft de economische crisis verder aangewakkerd. Het Internationaal Monetair Fonds dreigt toegezegde financiële steun aan te houden; om een akkoord te bereiken moet de nieuwe regering het fonds in augustus een plan aanbieden over de afwikkeling van schulden.

China

Op de vraag of China met Sri Lanka in gesprek is over mogelijke leningen, wilde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken niet antwoorden. "China zal naar vermogen hulp blijven bieden voor de sociale ontwikkeling en het economisch herstel van Sri Lanka", aldus Wang Wenbin.

De nieuwe president zal Rajapaksa vervangen tot 2024, het jaar waarin diens ambtstermijn afloopt. Om de nieuwe premier te kunnen benoemen, heeft de opvolger van de gevluchte president wel de goedkeuring van het parlement voor nodig.