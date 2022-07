Casey White, de gevangene die in mei elf dagen lang op de vlucht was in de Verenigde Staten, wordt verdacht van het doden van de bewaker met wie hij was gevlucht. Eerder werd nog gedacht dat Vicky White zelf een einde aan haar leven had gemaakt.

White werd al beschuldigd van ontsnapping. Nu blijkt uit documenten van de politie dat hij ook wordt beschuldigd van een moord tijdens de ontsnapping, schrijven Amerikaanse media.

De moordverdachte ontsnapte eind april uit een gevangenis in de staat Alabama. Daar zat hij een gevangenisstraf van 75 jaar uit vanwege een poging tot moord. Ook de vrouwelijke bewaker, die geen familie van hem was, werd vermist. Pas na enkele dagen bleek dat ze hem hielp bij de ontsnapping. De twee zouden een relatie hebben gehad.

Het duo werd uiteindelijk gezien in Indiana. Na een dagenlange achtervolging kon Casey White worden ingerekend. Vicky White zou zichzelf hebben neergeschoten en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een lijkschouwer zei na onderzoek dat ze zichzelf van het leven had beroofd.

Het is nog niet bekend wanneer Casey White weer voor de rechtbank moet verschijnen.

54 Gevangenisbewaarder in VS helpt moordverdachte te ontsnappen

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).