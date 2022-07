Acht leden van de Britse Conservative Party hebben dinsdag genoeg stemmen gekregen en zijn nu kandidaat om de vertrekkende premier Boris Johnson op te volgen. De volgende stap is stemrondes onder de parlementariërs tot de twee populairste kandidaten overblijven.

De parlementariërs kregen de vereiste steun van zeker twintig andere afgevaardigden en blijven daardoor meedingen naar het voorzitterschap van de partij en daarmee de rol van regeringsleider.

De volgende stemrondes worden vanaf woensdag gehouden. In de laatste ronde mogen alle partijleden stemmen. Op 5 september moet bekend worden wie Johnson opvolgt.

Een van de bekendste kandidaten is oud-minister van Financiën Rishi Sunak. Vicepremier Dominic Raab sprak zijn steun voor de voormalige minister al uit. Bij de start van Sunaks campagne zei Raab over zijn collega dat die "heeft wat nodig is" om het land door moeilijke economische tijden te loodsen.

Verder dingen buitenlandminister Liz Truss, onderminister van Internationale Handel Penny Mordaunt, Lagerhuis-lid Tom Tugendhat en advocaat-generaal Suella Braverman mee. Ook voormalig ministers Nadhim Zahawi, Jeremy Hunt en Kemi Badenoch kregen voldoende stemmen.

De acht kanshebbers Kemi Badenoch

Suella Braverman

Jeremy Hunt

Penny Mordaunt

Rishi Sunak

Liz Truss

Tom Tugendhat

Nadhim Zahawi