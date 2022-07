De Britse Labourpartij wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering van premier Boris Johnson. Die kondigde vorige week zijn aftreden aan, maar blijft nog tot begin september aan als premier terwijl zijn opvolger wordt gekozen. Wie de nieuwe premier ook wordt, hij of zij zal stevig aan de bak moeten. Er ligt een enorme stapel uitdagingen.

Het plan van Labour, waar waarschijnlijk woensdag over wordt gestemd, is vooral een staaltje politiek theater. De stemming is gedoemd te mislukken, omdat een succesvolle motie van wantrouwen tot vervroegde verkiezingen leidt.

Voor Conservatieve parlementsleden, die een flinke meerderheid bezitten in het Lagerhuis, is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. Zeker niet na de perikelen rond de val van Johnson. Die vormen het voorlopige dieptepunt in populariteit van een regering die al in zwaar weer verkeerde, na maanden van schandalen en groeiende economische problemen.

Bij de lokale verkiezingen in mei van dit jaar verloor de partij zo'n vierhonderd wethouders, onder meer in gebieden in het zuiden die werden beschouwd als traditioneel Conservatieve bolwerken. Eind juni raakten de Tories (zoals de Conservatieven vaak worden genoemd) ook nog twee parlementszetels kwijt.

In een recente peiling van onderzoeksbureau YouGov, gepubliceerd op 8 juli, hinkt de Conservatieve Partij achter Labour aan op 11 procentpunten afstand. Dat is aanzienlijk meer dan het "handjevol punten" dat Johnson claimde in de toespraak waarmee hij zijn vertrek aankondigde.

De Liberal Democrats - een alternatief voor Conservatieve kiezers die het niet over hun hart kunnen verkrijgen ooit op Labour te stemmen - zitten in de peilingen ook aardig in de lift. Sinds 23 juni zijn ze van 9 naar 15 procent geschoten.

Voor Conservatieve Lagerhuisleden zou het dus een enorm risico zijn om nu nieuwe parlementsverkiezingen in te gaan. Ze proberen liever de gunst van de kiezer terug te winnen onder een nieuwe leider.

Liegende Johnson veranderde Britse politiek blijvend

De nalatenschap van Johnson wordt vooral gekleurd door de manier waarop zijn premierschap eindigde. Hij is een gewoonteleugenaar, die uiteindelijk zo'n vijftig ministers, staatssecretarissen en andere medewerkers uit zijn eigen regering joeg, nadat zij tot het besef waren gekomen dat hij nooit zal veranderen.

Veel kiezers konden de manier waarop Johnson de politieke normen aan zijn laars lapte eerst wel waarderen. Zolang bijvoorbeeld Brussel daar het voornaamste slachtoffer van was.

Dat werd dat anders toen bleek dat ook zijzelf lijdend voorwerp van zijn streken werden. Terwijl de gewone Brit tijdens de coronalockdowns bijvoorbeeld niet persoonlijk afscheid mocht nemen van stervende familieleden, werden op Downing Street rolkoffers vol wijnflessen aangevoerd voor feestjes. Johnson verkocht daar de ene na de andere leugen over.

Maar het valt niet te ontkennen dat Johnson de Britse politiek blijvend heeft veranderd. Hij was degene onder wiens leiding de Brexit werd voltooid en de gevestigde politiek werkelijkheid werd. Zelfs Labour-leider Keir Starmer heeft gezegd dat hij niet zal proberen de Britse uittreding uit de EU terug te draaien als zijn partij de volgende Lagerhuisverkiezingen wint.

Johnson slaagde er bovendien in de voormalige Labour-bolwerken in het noorden van het land omver te werpen. Politieke steun van de noordelijke working class is niet langer voorbehouden aan de sociaaldemocraten.

Enorme uitdagingen voor nieuwe premier

Bovenstaande betekent niet per definitie dat Johnson zijn partij sterker achterlaat dan bij zijn aantreden als leider. Zijn opvolger erft een stapel lastige dossiers. Die is zo hoog, dat een bord met een lawinewaarschuwing er niet bij zou misstaan.

De Britse economie bevindt zich in zwaar weer. Dat komt door een complexe combinatie van factoren, zoals de nasleep van de Brexit en de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Plus een gebrek aan samenhangend beleid van de regering-Johnson om die economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Dat terwijl de traditionele Conservatieven uit het zuiden roepen om belastingverlagingen. Ook wachten de nieuwe aanwinsten in het economisch achtergebleven noorden ongeduldig tot de belofte van Johnson dat er flink in hen zal worden geïnvesteerd ("levelling up") wordt ingelost. Het zal moeilijk worden om die wensen met elkaar te verenigen.

De Engelse centrale bank rekende voor dat de inflatie in het najaar 11 procent zal bedragen. Het Engelse pond staat zwak ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tussen 2007 en 2018 daalde de gemiddelde koopkracht van een Brits huishouden met 2 procent. In dezelfde periode groeide die met 34 procent in Frankrijk, met 27 procent in Duitsland en met 23 procent in Nederland.

De economische gevolgen van de Brexit hebben daar bepaald geen verbetering in gebracht. Volgens de OECD zal het VK volgend jaar de laagste economische groei in de G20 hebben, op het zwaar gesanctioneerde Rusland na. De rekenkamer van de Britse overheid blijft bij de voorspelling dat het bruto nationaal product 4 procent lager zal uitvallen dan als het land lid van de EU was gebleven.

De personeelstekorten die veel andere landen ook parten spelen, worden in het Verenigd Koninkrijk verergerd door de gevolgen van de Brexit. Op veel plekken staan landbouwproducten te rotten op het veld, omdat de seizoenarbeiders uit Oost-Europa die ze normaal gesproken oogsten het nu laten afweten.

Oud-minister van Financiën Rishi Sunak geldt als de favoriet om Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van het VK. Oud-minister van Financiën Rishi Sunak geldt als de favoriet om Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van het VK. Foto: AP

Brexit is terug van nooit weggeweest

Die Brexit mag dan misschien voltooid zijn, maar hij is dus nog lang niet klaar met het VK. Naast de economische pijn die nog zal komen, ligt de regering-Johnson op ramkoers met Brussel over Noord-Ierland. Dat kreeg in het Brexit-verdrag een speciale status aangemeten, die Londen graag zou terugdraaien, desnoods op eigen houtje. Dat zou in ieder geval leiden tot een felle juridische strijd, maar ook een handelsoorlog behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast gaat het ook niet goed met de National Health Service, het zorgsysteem dat voor de meeste Britten een grote bron van nationale trots is. Inmiddels wachten zo'n 4,3 miljoen mensen op planbare operaties, zoals heupvervangingen en borstamputaties wegens kanker.

Tel daarbij op dat de internationale leiderschapsrol die het VK voor zichzelf heeft geclaimd bij de oorlog in Oekraïne nog de nodige inspanning zal eisen. Ook roepen de Schotten uit onvrede met de Brexit steeds luider om een nieuw onafhankelijkheidsreferendum.

De messen worden geslepen voor de Conservatieve leiderschapsverkiezingen die zullen bepalen wie het dienstappartement op 11 Downing Street mag betrekken. Het is te hopen dat die nieuwe premier zich, als de druk even te veel wordt, kan laten troosten door het gouden designerbehang (990 euro per rol) dat Johnson en zijn echtgenote daar hebben laten aanbrengen.