De politie heeft dinsdag een 56-jarige man uit Eindhoven opgepakt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man en een vrouw. Hun lichamen werden dinsdagochtend gevonden in een woning aan de Congostraat in het Belgische Ophoven, vlak over de Limburgse grens ten zuiden van Weert.

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie (OM) zijn beide personen om het leven gebracht. Volgens lokale media zouden de slachtoffers een vrouw en haar neef zijn, beiden dertigers. Een woordvoerder van het OM kon dat dinsdagmiddag niet bevestigen.

Volgens Gazet van Antwerpen zijn beide slachtoffers van Nederlandse afkomst en is de jonge vrouw de ex van de verdachte van de dubbele moord. De vrouw zou een dochter hebben uit een eerdere relatie. Het kind was niet bij haar toen ze werd omgebracht, aldus de krant.