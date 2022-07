De Amerikaanse politie heeft zaterdag een 58-jarige man uit Utrecht opgepakt in verband met een bijna dertig jaar oude moordzaak. Dat schrijven Amerikaanse media, waaronder ABC7 News. De man werd op een vliegveld in New York aangehouden vanwege de moord op de 25-jarige Laurie Houts in het Californische Mountain View.

Het lichaam van Houts werd op 5 september 1992 gevonden in haar auto, op zo'n 1,5 kilometer van haar kantoor. Ze bleek te zijn gewurgd.

De man werd al eerder in verband gebracht met de zaak, omdat zijn vingerafdrukken rondom de plaats delict werden gevonden. Het was tot dusver niet gelukt om ook te bewijzen dat hij in de auto van Houts was geweest.

De politie zegt dat ze het DNA van de man nu met behulp van nieuwe technieken heeft gevonden op het touw waarmee Houts is gewurgd.

Houts had een relatie met de huisgenoot van de man. De politie denkt dat de verdachte jaloers was en haar daarom heeft gedood.

Politie verricht huiszoekingen in Utrecht en Nieuwegein

Op verzoek van haar Amerikaanse collega's heeft de Nederlandse politie vorige week huiszoekingen verricht, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland na berichtgeving van De Telegraaf.

Die huiszoekingen vonden plaats in Utrecht en Nieuwegein. Volgens De Telegraaf heeft de Utrechter in laatstgenoemde plaats een softwarebedrijf.

De woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon de aanhouding van de man niet bevestigen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nog van niets te weten. Het heeft bovendien nog geen hulpverzoek ontvangen.

De man zit volgens ABC7 News vast in New York, in afwachting van zijn voorgeleiding in Californië.