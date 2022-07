In Nederland is het warm, maar in Frankrijk en Spanje is het warmer, warmst. De hittegolven slaan toe in Zuid-Europa en toeristen puffen en zweten erop los. Hoe wapen je je onderweg naar je vakantiebestemming tegen de verzengende hitte? En hoe zorg je ervoor dat je koel blijft op de camping? NU.nl vroeg het enkele deskundigen.

In Nederland kan het kwik volgende week weleens stijgen naar recordhoogte. In Zuid-Europa zijn de hittegolven al langer aan de gang. In hartje Parijs wordt het deze week 40 graden en in sommige Spaanse plaatsen dreigt het 50 graden te worden.

"We zien meer hittegolven achter elkaar in landen als Portugal en Spanje. Dat is echt opvallend", zegt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza. "Ook de komende dagen gaan de temperaturen stijgen. In plaatsen als Madrid en Sevilla wordt het 45 graden."

De Zuid-Europese hittegolven komen vaker voor en duren langer. De zuidenwind zorgt ervoor dat de warme lucht van de woestijnen in Noord-Afrika naar Europa komt. "En die luchtstromingen kunnen soms ook Nederland bereiken", vertelt Knol.

In Parijs wordt het deze week 40 graden. Foto: AFP

Gooi een paraplu in de achterbak en zet de airco niet te koud

En dus zal je in de auto onderweg naar de camping de hitte moeten trotseren. De ANWB heeft heel wat hittetips voor in de auto. Woordvoerder Annelies Tichelaar: "Wij zeggen altijd: 'Zorg voor een paraplu in de kofferbak'. Dat klinkt misschien gek, maar wat als je met pech staat op een droge zandweg? Dan sta je onbeschermd in de brandende zon en kan een paraplu voor bescherming zorgen."

Natuurlijk heeft de wegenbond de algemene (bekendere) tips voor hitte onderweg. Zorg voor voldoende verkoeling in de auto en laat geen kinderen en dieren achter in de auto. Ook adviseert Tichelaar om de airco niet volle bak aan te zetten. "Zet de airco niet meer dan 6 graden kouder dan de temperatuur buiten. Een groot temperatuurverschil zorgt voor klachten als hoofd- en keelpijn."

Check de koelvloeistof, de airco en neem een klein koelkastje mee

Onderweg wil je niet lang in files staan natuurlijk. Hoe langer je in de brandende zon staat, hoe warmer de auto wordt. "Het wordt steeds drukker op de weg", zegt Tichelaar. "Zorg er dus voor dat je niet op een zaterdag gaat rijden. Vroeger hadden we twee zwarte zaterdagen, nu hebben we er al vijf." De zwarte zaterdagen van 2022 vallen op 9, 23 en 30 juli en op 16 en 23 augustus. "Oh ja, check ook altijd of je voldoende koelvloeistof hebt en of de airco goed werkt."

Meer tips voor de hitte onderweg? Hans Louwers van de Kampeer- en Caravan-Industrie (KCI) raadt aan de auto koel te maken. "Neem een klein mobiel koelkastje mee en zorg dat die heel koel is. Kan eventueel ook in het aanstekergat van de auto. Dan heb je in ieder geval gekoelde dranken."

Een paraplu beschermt je tegen de zon als je bent gestrand op een droge zandweg. Foto: Getty Images

Houd deuren dicht en hang handdoeken voor de ramen

Dan ben je uiteindelijk aangekomen op die camping in Zuid-Frankrijk en dan begint je eigen hitteplan. Hoe zorg je voor verkoeling in de camper of caravan? En die tent is helemaal lastig te verkoelen. "We zien steeds vaker mobiele airco's", zegt Louwers, "die kun je los ergens aan hangen. Ook worden airco's in de nok van de camper gebouwd, waar vroeger een dakraam zat. Zorg ervoor dat je de camper zo donker mogelijk maakt. Je hebt bijvoorbeeld van die rolluikjes met zilvergrijs isolerend materiaal. Zet in ieder geval niet alle deuren open. Ook de meest luxe camper krijgt het dan moeilijk met de hitte."

Frans Hoofwijk van Camptoo, een platform voor het huren en verhuren van je camper, heeft ook handige tips. "Hang handdoeken en shirtjes voor de ramen. Zo houd je de zon buiten en zorg je dat er niet te veel hitte in de binnenruimte komt."

Zodra de temperatuur zakt, moet je gaan ventileren

De camper is goed koel, maar dan komt het moeilijkste: de tent. "Ja, dat blijft lastig", zegt Louwers van de KCI. "We zien de laatste jaren vooral veel schaduwluifels en tarpen. Dat zijn doeken met een paar stokken eronder. Door de schaduw houd je het wat langer uit voordat je uit je tentje bakt."

Sander Cox van ACSI FreeLife Magazine, een van de grootste kampeerbladen van Nederland, ziet dat het materiaal beter wordt. "De doeken zijn steeds beter bestand tegen de hitte. Dan moet je wel in de wat duurdere prijsklassen gaan zitten. Bij de goedkope exemplaren brand je nog steeds de tent uit."

Ventilatie is het sleutelwoord op de camping. "Als de temperatuur iets gaat zakken moet je aan de slag. Als je het goed doet, heb je de extreme warmte snel weg. Een goede tent heeft genoeg ventilatiepunten die je open kan zetten. Zet alles open als het minder warm is. Tegenwoordig is alles met horgaas dus je hoeft niet bang te zijn dat allerlei insecten naar binnen vliegen."

Hang handdoeken en shirts voor de ramen. Foto: AFP

Neem een ventilator mee en blijf goed (warm) drinken en eten

En dan heb je de simpele oude trucjes zoals de ventilator met een bevroren fles ervoor. Roel Reineman van tentspecialist Isabella: "De ventilator is wel het belangrijkste ding. Let vooral op wat je thuislaat. Met heel veel elektrische apparaten ga je het gewoon niet redden op de camping."

"Blijf ventileren en zorg voor frisse lucht. Anders word je wakker met knallende koppijn van de slechte lucht. En soms moet je ook dingen accepteren, want uit een tent branden is nu eenmaal moeilijk te voorkomen."

Overdag moet je zorgen voor voldoende verkoeling en drinken en eten. Hoofwijk van Camptoo waarschuwt dat eten net zo belangrijk is als drinken. "Eet veel fruit, en drink bij voorkeur ook warme dranken. Thee is beter dan ice tea. Je moet je lichaam niet te ver laten afkoelen. Het lichaam gaat dan weer hard werken om op temperatuur te komen. Krijg je het alsnog warmer."

Uit de tent branden is moeilijk te voorkomen. Foto: AFP

Duik het zwembad in en maak je alsjeblieft niet te druk

"Kijk daarnaast ook wat mensen in het buitenland dragen", zegt Hoofwijk. "Zij weten het beste hoe je je koel kan houden. Wees dus niet die eigenwijze Nederlander. En nog iets: in Zuid-Europa hebben ze niet voor niets een siësta ingevoerd om de heetste momenten van de dag te overbruggen. Probeer vooral te genieten van de vakantie en stel die wandeling of fietstocht uit tot een koeler moment."

"Je gaat toch op vakantie voor het mooie weer. De warmte hoort erbij", vindt ook Louwers van branchevereniging KCI. "Duik regelmatig het zwembad in en maak je niet druk. Het is tot slot vakantie. Pas je tempo aan en zorg dat je jezelf een beetje in acht neemt. We zijn dat als Nederlander misschien wat minder gewend, maar alsjeblieft: doe vooral rustig aan."