In Tokio is dinsdag door naasten afscheid genomen van de vorige week vermoorde oud-premier Shinzo Abe. De uitvaartdienst was besloten, maar buiten de tempel stonden rijen met duizenden rouwende Japanners die Abe de laatste eer wilden bewijzen.

Na de ceremonie werd Abes lichaam langs onder meer zijn voormalige ambtswoning en het parlement in Tokio gereden. De lijkwagen reed langs premier Fumio Kishida en ministers die zich buiten hadden verzameld. Het was druk op meerdere plekken langs de route, waar onder meer werd gebeden en geapplaudisseerd.

Ook bij het hoofdkantoor van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van Abe kwamen Japanners bijeen om de oud-premier te herdenken. Op een later moment worden mogelijk nog publieke herdenkingen gehouden.

Abe werd vrijdag van enkele meters afstand beschoten tijdens een verkiezingstoespraak in de stad Nara. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De verdachte, een 41-jarige man, heeft de moord bekend. Hij verklaarde tegen de politie dat hij wrok tegen de politicus koesterde vanwege diens vermeende banden met een religieuze organisatie.

Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij stapte in 2020 op vanwege gezondheidsproblemen. De moordaanslag werd al snel door wereldleiders veroordeeld. Japan heeft meer dan zeventienhonderd condoleanceberichten van 259 landen, gebieden en internationale organisaties ontvangen, meldt de minister van Buitenlandse Zaken dinsdag.