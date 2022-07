Een bosbrand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite in de staat Californië bedreigt een bos van zeldzame sequoia's. Brandweerlieden hebben een linie opgesteld om de soms duizenden jaren oude bomen te beschermen.

De zogenoemde Washburn-bosbrand in het bekende natuurpark woedt al enkele dagen en is inmiddels zo'n 11 vierkante kilometer groot. Toeristen en plaatselijke bewoners zijn uit het nabijgelegen gebied geëvacueerd, terwijl de brandweer grote moeite heeft om de vlammen onder controle te krijgen.

De oudste boom in het bos, de naar schatting drieduizend jaar oude Grizzly Giant, wordt nat gehouden zodat het vuur er geen vat op kan krijgen, schrijft LA Times.

Sequoia's komen alleen voor aan de westkant van de Sierra Nevada-bergketen in Californië. In het gebied dat nu bedreigd wordt in Yosemite staan er vijfhonderd. De bomen zijn vaak honderden tot duizenden jaren oud en kunnen tientallen meters hoog worden, met een omtrek van meerdere meters.

Van oorsprong zijn sequoia's goed bestand tegen vuur, maar de laatste jaren worden ze steeds vaker slachtoffer van bosbranden in Californië, die door klimaatverandering heter en intenser worden. Vorig jaar sneuvelden bij een brand in de natuurparken Sequoia en Kings Canyon 3.600 sequoiabomen, zo'n 3 tot 5 procent van alle sequoia's ter wereld. Een jaar eerder stierf in diezelfde regio 10 procent van alle sequoiabomen wereldwijd door brand.