De families van twee Amerikanen die allebei in Rusland vastzitten, hebben toponderhandelaar Bill Richardson gevraagd om te bemiddelen, bevestigt een woordvoerder van diens bedrijf. De families hopen dat Richardson kan zorgen voor de terugkeer van basketbalspeelster Brittney Griner en vermeend spion Paul Whelan.

Richardson heeft veel ervaring met het vrij krijgen van Amerikaanse burgers die in andere landen gevangen zitten. Sinds de jaren negentig werkt hij aan het terughalen van gevangengenomen Amerikaanse burgers, uit landen als Noord-Korea en Myanmar.

Richardson onderhandelde de afgelopen jaren ook met Rusland over de uitlevering van de Amerikaanse marinier Trevor Reed, die eerder dit jaar door een gevangenenruil naar de VS mocht terugkeren.

Volgens Amerikaanse mediaberichten zou Richardson volgende week naar Rusland reizen, maar zijn woordvoerder kon dat tegenover persbureau AFP niet bevestigen.

Biden heeft 'haarscherpe focus'

President Joe Biden heeft een "haarscherpe focus" op een oplossing voor de zaak van Griner, zei de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan maandag. "We werken direct met de Russische overheid via de gepaste kanalen om snel een oplossing te vinden voor niet alleen haar zaak, maar ook die van Paul Whelan."

Griner werd eerder dit jaar aangehouden om drugsbezit, waarvoor ze in een rechtbank in Moskou inmiddels schuld heeft bekend. Paul Whelan werd in 2020 in Rusland veroordeeld tot zestien jaar celstraf vanwege spionage.