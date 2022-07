Iran is van plan honderden drones aan Rusland te leveren, zegt Washington. Het gaat om drones die wapens kunnen bedienen, zegt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan maandagavond.

"Onze inlichtingen suggereren ook dat Iran Russische troepen zal trainen om deze drones te gebruiken", aldus Sullivan. De geplande levering bevestigt volgens hem het Amerikaanse vermoeden dat Rusland moeite heeft om z'n wapenvoorziening op niveau te houden, omdat het grote verliezen lijdt in Oekraïne.

Drones spelen een belangrijke rol in de oorlog in Oekraïne. Beide kanten zetten de onbemensde vliegtuigen in, bijvoorbeeld om raketten van een afstand af te schieten of om kleine bommen op doelwitten te laten vallen. Oekraïne krijgt drones van onder meer Turkije en de VS.

"Wij zullen onze rol blijven spelen bij het effectief verdedigen van Oekraïne en blijven helpen om te laten zien dat de Russische poging om Oekraïne van de kaart te vegen niet zal slagen", zegt Sullivan.

De onthulling van de Verenigde Staten komt aan de vooravond van een reis van president Joe Biden naar Israël en Saoedi-Arabië. Hoog op de agenda tijdens de besprekingen daar staan Irans nucleaire programma en vijandige activiteiten in de regio, meldt persbureau AP

De openbaring van de VS over de belangrijkste regionale rivaal van zowel Israël als Saoedi-Arabië volgt op de weigering van deze landen om mee te doen aan sancties tegen Rusland, ter bescherming van hun nationale belangen.