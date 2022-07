De nieuwe Britse premier die de opstappende Boris Johnson vervangt, wordt op 5 september aangekondigd, meldt de regerende Conservatieve Partij maandag.

"We hebben een behoorlijke hoeveelheid tijd nodig voordat we de uitslag bekend kunnen maken", zei Graham Brady, voorzitter van de commissie die de stemmingsprocedure vaststelde, over de gekozen datum.

Tot dusver hebben zich elf kandidaten gemeld om de positie van Johnson als partijleider en premier over te nemen. Aan de hand van regels die de daartoe aangewezen partijfunctionarissen zijn overeengekomen, wordt het veld "in een versneld proces" verkleind tot twee kandidaten, aldus Brady. Partijleden krijgen vervolgens de gelegenheid om per brief op een van de twee overgebleven kandidaten te stemmen.

Parlementsleden controleren het "versnelde proces" dat Brady aanhaalde. In een drietal eliminerende rondes mogen ze steeds hun voorkeurstem uitbrengen. Na de laatste ronde op 21 juli zijn er nog maar twee kandidaten over. 21 juli is tevens de datum dat het zomerreces van het Lagerhuis begint. De twee overgebleven kandidaten hebben dan de handen vrij om campagne te voeren onder de partijleden.

De ongeveer 200.000 leden van de Conservatieve Partij kiezen vervolgens per brief hun nieuwe partijleider. Omdat de Conservatieven een parlementaire meerderheid hebben, wordt diegene de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk.