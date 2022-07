De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam sluit de omstreden instelling die onderzoek deed naar mensenrechten. Het zogenoemde Cross Cultural Human Rights Centre kwam in opspraak doordat het werd gefinancierd door China. Dat ligt gevoelig vanwege de situatie rond Oeigoeren en Tibetanen in dat land.

De NOS schreef in januari dit jaar over de financiering door China. Vervolgens heeft de VU een commissie onderzoek laten doen naar het centrum.

Volgens de commissie zijn er geen aanwijzingen "dat individuele onderzoekers hun opvattingen hebben laten 'kopen' of dat onder druk van Chinese financiers sprake is geweest van zelfcensuur". Ook was er niet genoeg "openheid en transparantie" over waar het geld voor het centrum vandaan kwam. De VU zelf zegt "onvoldoende alert" te zijn geweest.

Een onderzoeker van het centrum verklaarde eerder dat het wel meevalt met het lot van de Oeigoerse moslimminderheid in China. Volgens waarnemers en westerse landen wordt die in de Chinese regio Xinjiang stelselmatig onderdrukt door de overheid. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen Peking ervan meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims gevangen te houden, dwangarbeid op te leggen en vrouwen gedwongen te steriliseren.

De VU zegt dat die uitspraak onder de vrijheid van meningsuiting valt, maar de universiteit neemt er wel afstand van. "De vergoelijking of zelfs ontkenning van de situatie van de Oeigoerse moslims is bijzonder ongepast en levert op geen enkele manier een positieve bijdrage aan het verbeteren van de benarde situatie waarin deze bevolkingsgroep verkeert", verklaart rector magnificus Jeroen Geurts.

De VU prijst ook de rol van de NOS. De onthullingen van de journalisten hebben "bijgedragen aan versnelde bewustwording van de risico's rondom de eenzijdige financiering van het centrum". Dat bevestigt "de waarde van onafhankelijke en vrije pers, die ons op verschillende vlakken in de samenleving en de politiek, maar zeker ook binnen de wetenschap een spiegel voorhoudt", aldus de universiteit.