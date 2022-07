Een vijftienjarige jongen heeft een celstraf van minimaal dertien jaar gekregen voor het vermoorden van de twaalfjarige Ava White in Liverpool, zo melden Britse media maandag. Het meisje werd op 25 november 2021 doodgestoken tijdens het ontsteken van de kerstverlichting in de stad.

De jongen, die veertien was toen hij White neerstak, werd eerder al schuldig bevonden aan moord op de scholiere. White zou zijn neergestoken na een ruzie over een Snapchat-video, waarin de vriendengroep van de jongen de vriendengroep van het meisje had gefilmd. De moord veroorzaakte "ontzetting en afkeer" in het hele land, aldus de rechter.

Volgens de jongen handelde hij uit zelfverdediging. De jury ging daar niet in mee en zegt dat de jongen schuldig is aan moord. Eerder werd al gewezen op het gedrag van de jongen. Hij zou na White te hebben neergestoken zijn weggerend en naar de supermarkt zijn gegaan.

Volgens de rechter was de jongen al sinds jonge leeftijd blootgesteld aan geweld. Zijn gedrag zou de laatste maanden voor de moord al "uit de hand zijn gelopen".

Volgens het Britse dagblad The Guardian is de jongen een van de jongste veroordeelde moordenaars in het Verenigd Koninkrijk.