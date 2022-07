De lijst met kandidaten voor het Britse premierschap is opgeschud nu een van de favorieten, defensieminister Ben Wallace, zich heeft teruggetrokken. Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën, lijkt nu de grootste kans te maken. De kandidaten gaan volgende week maandag voor het eerst met elkaar in debat. Dit zijn op het moment de meest kansrijke kandidaten.

Zo werken de aankomende verkiezingen in de Conservatieve Partij Belangstellenden kunnen zich verkiesbaar stellen als ze worden gesteund door ten minste acht partijgenoten.

Vervolgens beginnen de stemrondes. Na de eerste ronde vallen kandidaten met minder dan achttien stemmen af.

In de tweede ronde vallen alle kandidaten af die minder dan 36 stemmen krijgen.

Daarna valt per stemronde de kandidaat met de minste stemmen af. Dit proces wordt herhaald tot er twee kandidaten over zijn, waarna een beslissende stemronde volgt.

Rishi Sunak

Sunak luidde met zijn vertrek als minister van Financiën het einde in van Johnson. Zijn explosieve verklaring, waarin hij stevige kritiek leverde op het beleid van Johnson, bleek het startschot voor een enorme leegloop binnen het Britse kabinet.

In de peilingen moest Sunak vóór het weekend nog genoegen nemen met een derde plaats en zo'n 12 procent van de stemmen. Volgens BBC News steunt inmiddels ruim een op de drie partijgenoten hem, waarmee hij de uitgesproken favoriet is.

Deze plannen heeft Sunak al aangekondigd De opgestapte minister van Financiën heeft geen directe plannen om belastingen te verlagen. Hij wil eerst de economie laten herstellen van de coronapandemie.

Sunak zal het nieuws van Wallace met open armen hebben ontvangen. De Defensieminister besloot zichzelf niet verkiesbaar te stellen, terwijl hij in de peilingen de grootste concurrent was van Sunak.

De ex-minister van Financiën heeft een haat-liefderelatie met het Britse publiek. Zo is hij geprezen voor hulpmaatregelen die hij opzette aan het begin van de coronapandemie. Later werd hem echter verweten dat hij niet voldoende financiële steun had opgetuigd voor de middenklasse. Bovendien werd hij beboet in het partygate-schandaal, wat hem niet in dank is afgenomen.

De voormalig minister van Financiën, Rishi Sunak Foto: Reuters

Penny Mordaunt

De voornaamste uitdager van Sunak is nu Penny Mordaunt. Zij dankt haar populariteit mede aan haar kritiek op Johnson. Bij de vorige interne verkiezingen in 2019 steunde zij diens tegenstander Jeremy Hunt. Daardoor raakte ze bij Johnson uit de gratie.

Mordaunt was de eerste vrouwelijke minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de coronapandemie maakte ze een comeback in het Britse kabinet, zij het op minder prominente posities: ze is onderminister van Internationale Handel.

Deze plannen heeft Mordaunt aangekondigd: Mordaunt heeft nog geen concrete plannen bekendgemaakt sinds zij zich zondag verkiesbaar stelde. Wel pleit ze voor meer 'collectief leiderschap'.

Mede door de afstand tussen Johnson en Mordaunt kwam ze relatief ongeschonden uit de schandalenreeks van het afgelopen jaar. Sterker nog, de 49-jarige Mordaunt bekritiseerde de lockdownfeesten en noemde ze "beschamend".

De voormalige Brexiteer wordt in de wandelgangen gezien als de persoon die de gespleten Conservatieve Partij weer kan verbinden.

Onderminister van Internationale Handel Penny Mordaunt. Foto: Reuters

Liz Truss

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss blijft goed scoren in de peilingen, al dan niet op aanzienlijke afstand van Sunak. Truss werd tijdens de termijn van Johnson al meermaals geopperd als diens opvolger en bleef hem tot het laatste moment steunen. Vermoedelijk wilde zij daarmee zijn achterban strikken.

Truss is al geliefd in de Conservatieve Partij. Bij interne peilingen heeft ze altijd kunnen rekenen op veel steun. Voor het publiek noemt Trss steeds voormalig premier Margaret Thatcher als haar grote voorbeeld.

Deze plannen heeft Truss aangekondigd: Truss wil 'vanaf dag één' de belastingen verlagen. Een van de grootste pijnpunten van het Britse volk zijn de dure leefomstandigheden. Truss onderbouwt niet concreet hoe zij belastingverlaging wil bekostigen.

De 46-jarige Truss geldt vanwege haar "tomeloze inzet" als rijzende ster binnen de Conservatieve Partij. Ze is de tweede vrouw die het ambt van buitenlandminister bekleedt en was als onderhandelaar betrokken bij de Brexit-onderhandelingen.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Foto: Getty Images

Tom Tugendhat

Enkele uren nadat Johnson zijn vertrek wereldkundig maakte, kondigde het Britse Lagerhuislid Tugendhat al aan dat hij hem wil opvolgen. Dat kwam niet als verrassing. De 48-jarige parlementariër gold al maandenlang als criticus van Johnson en zei in januari dat hij hem wilde opvolgen.

Tugendhat is een veteraan die diende bij de Britse strijdkrachten in Irak en Afghanistan. Hij was ferm tegenstander van terugtrekking uit Afghanistan vorig jaar. "Ik heb daar het land gediend en wil dat nu opnieuw doen, als premier", schreef hij donderdag in een verklaring.

Deze plannen heeft Tugendhat aangekondigd: Tugendhat heeft zich bij het kamp kandidaten gevoegd dat 'in alle delen van de maatschappij belastingen wil schrappen'. Hij ging niet direct in op vragen hoe hij dat wilde bewerkstelligen.

Aanvankelijk leek Tugendhat weinig kans te maken op het premierschap. Sinds het weekend zou hij echter meer steun hebben weten te vergaren. Britse media erkennen dat hij medestanders heeft in de Conservatieve Partij, maar Sunak en Truss zouden meer stemmers achter zich kunnen krijgen, vermoeden politicologen.

Parlementariër Tom Tugendhat. Foto: Reuters

Jeremy Hunt

Hunt is een zoon van een admiraal uit de Britse marine. Hij kwam in 2005 in het Britse parlement en was lange tijd een van de belangrijkste bondgenoten van David Cameron, die van 2005 tot 2016 de leider was van de Conservatieve Partij.

De 55-jarige Hunt is de langstzittende minister van Volksgezondheid in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Hij bekleedde die positie onder zowel Cameron als diens opvolger Theresa May.

In 2019 probeerde Hunt zelf de leider van de Conservatieve Partij te worden, maar hij legde het in de laatste stemronde af tegen winnaar Johnson. Bij de vertrouwensstemming tegen Johnson zou hij vóór zijn vertrek hebben gestemd.

In de peilingen moet Hunt het nog met een bescheiden vijfde plek doen. Om de kiezer te paaien wil ook Hunt de belastingen verlagen. "Op die manier kan onze economie groeien, doordat bedrijven meer winst maken en op hun beurt meer belasting afdragen. Tevens komen er dan nieuwe banen vrij", legde Hunt uit in gesprek met The Telegraph.



Voormalig minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt. Foto: AFP