Maandenlange protesten tegen de regering in Sri Lanka bereikten zaterdag een kookpunt. Demonstranten bestormden de ambtswoning van de president en staken het huis van de premier in brand. Betogers houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis waar het land binnen enkele maanden in beland is. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Sri Lanka worstelt al maanden met de grootste economische crisis in zeventig jaar. Het land is economisch sterk afhankelijk van toeristen, maar die blijven de laatste jaren weg. Eerst vanwege de terroristische aanslagen tijdens Pasen op 21 april 2019, en daarna door de coronapandemie die eroverheen kwam.

De inflatie komt in juni uit op 54,6 procent ten opzichte van een jaar eerder en kan volgens de centrale bank nog oplopen tot 70 procent. Eten is zelfs 80 procent duurder geworden. Benzine en diesel zijn nauwelijks te krijgen.

Sinds maart gaan mensen regelmatig de straat op om te protesteren tegen het economische (wan)beleid van de regering. Zo trekt een protestmars op 31 maart naar de privéwoning van president Gotabaya Rajapaksa om zijn aftreden te eisen.

Kabinet stapt op, premier blijft

Vanwege de crisis en na dagenlange protesten stapt op 3 april het kabinet op. Alleen premier Mahinda Rajapaksa (de broer van de president) besluit aan te blijven.

De meestal vredig verlopende protesten ontaarden in april en mei steeds vaker in veldslagen met de politie. Vanwege de aanhoudende betogingen besluit premier Rajapaksa op 9 mei alsnog zijn ontslag in te dienen. In het hele land zijn op dat moment tijdens de protesten negen mensen omgekomen en circa driehonderd mensen gewond geraakt.

Ranil Wickremesinghe neemt het stokje van Rajapaksa over. Hij is bepaald geen onbekend figuur in de politiek: Wickremesinghe was al vier keer eerder premier van Sri Lanka.

Economie ingestort, benzine is op

Vanwege het tekort aan brandstof staan veel auto's, bussen en taxi's stil, waardoor kinderen niet naar school kunnen en volwassenen niet naar hun werk. Behalve aan benzine en diesel is er ook een tekort aan eten en drinken, medicijnen en allerlei andere basisbehoeften.

Op 22 juni zegt Wickremesinghe dat de economie van het land is ingestort en dat het land zelfs niet meer kan betalen voor de invoer van brandstof. Sri Lanka klopt bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en buurlanden China en India aan voor financiële hulp. President Rajapaksa is zelfs zo wanhopig dat hij de Russische president Vladimir Poetin belt om te vragen om krediet.

President Rajapaksa, die sinds 2019 aan de macht is, zit dan nog op het pluche. De vraag is: voor hoelang nog?

Riksjachauffeurs spelen een potje kaarten terwijl ze in een lange rij staan voor benzine. Riksjachauffeurs spelen een potje kaarten terwijl ze in een lange rij staan voor benzine. Foto: ANP/EPA

Betogers zwemmen in het zwembad van de president

Zaterdag 9 juli gaan ruim 100.000 mensen de straat op in de commerciële hoofdstad Colombo. De betogers zijn van alle leeftijden, klassen en afkomsten. Vele van hen zijn naar Colombo komen wandelen, omdat er geen brandstof is om met de auto of bus te komen. Ze eisen het aftreden van de president.

Duizenden betogers bestormen het presidentieel paleis. Honderden van hen slagen er ook in de ambtswoning binnen te dringen. Ze springen in het zwembad, liggen in bedden of zingen rond een piano. Het zijn surrealistische beelden, die live te zien zijn op een stream op Facebook.

Zaterdagavond krijgen de demonstranten hun zin: Rajapaksa zegt dat hij woensdag opstapt. Ook premier Wickremesinghe zegt bereid te zijn om af te treden.

Hoe nu verder?

De politieke leiders willen volgens lokale media dat het parlement binnen een week een waarnemend president benoemt. Daarna moet er een nieuwe premier komen en een interim-regering. Uiteindelijk willen ze dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Verder lopen er gesprekken tussen Sri Lanka en het IMF voor een financiële miljardensteun. Het fonds wil de 22 miljoen inwoners tellende eilandstaat waarschijnlijk wel helpen, maar alleen bij een duidelijk perspectief.

Ondertussen zijn leiders van de protestbeweging er nog niet gerust op dat de president en de premier ook echt zullen vertrekken. De demonstranten zeggen dat ze de ambtswoningen van Rajapaksa en Wickremesinghe zullen bezetten, net zolang totdat de twee hun werk hebben neergelegd.