Bij een schietpartij in een kroeg in Johannesburg (Zuid-Afrika) zijn in de nacht van zaterdag op zondag veertien mensen om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond, meldt de lokale politie.

Het incident vond plaats in Soweto, de grootste buitenwijk van Johannesburg. Twaalf mensen stierven ter plekke, twee anderen bezweken later aan hun verwondingen. De negen gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

Kort na middernacht drong een groep gewapende mannen de kroeg binnen, meldt de politie. "Er werd willekeurig op klanten geschoten."

De politie is nog op zoek naar de daders. Hun motief is onbekend.

Vorige maand werden in een café in de Zuid-Afrikaanse kustplaats Oos-Londen 22 mensen dood aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. De politie vermoedt dat koolmonoxidevergiftiging de oorzaak is.