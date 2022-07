De lijst met mogelijke opvolgers van Boris Johnson blijft groeien. Sinds de Britse premier donderdag zijn vertrek aankondigde, hebben zich volgens de Britse media al negen kandidaten gemeld om Johnsons plek in te nemen. Wie zijn zij?

Johnson stapt op als premier én leider van de Conservative Party, maar wil deze zomer nog wel de taken van de regeringsleider uitvoeren totdat er een opvolger bekend is. Zoals verwacht zijn er veel belangstellenden die een gooi willen doen naar het leiderschap.

Zo werken de aankomende verkiezingen in de Conservatieve Partij

Belangstellenden kunnen zich verkiesbaar stellen als ze gesteund worden door ten minste acht partijgenoten.

Vervolgens beginnen de stemrondes. Na de eerste ronde vallen kandidaten met minder dan achttien stemmen af.

In de tweede ronde vallen alle kandidaten af die minder dan 36 stemmen krijgen.

Daarna valt per stemronde de kandidaat met de minste stemmen af. Dit proces wordt herhaald tot er twee kandidaten over zijn, waarna een beslissende stemronde volgt.

Sajid Javid en Jeremy Hunt

De twee recentste aankondigingen werden gedaan door voormalig gezondheidsminister Sajid Javiden voormalig gezongheids- en buitenlandminister Jeremy Hunt. Zij maakten hun deelname aan de race bekend in aparte interviews met de Britse krant The Sunday Telegraph.

Beide kandidaten pleiten voor minder belastingen door de vennootschapbelasting flink te verlagen van 25 procent naar 15 procent. Daarnaast wil Javid een verhoging van de sociale verzekering schrappen en zal Hunt zich richten op bedrijven.

Rishi Sunak

Met hun plannen voor belastingverlagingen plaatsen Javid en Hunt zich lijnrecht tegenover voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. Volgens Sunak, die zich als eerste verkiesbaar stelde, moeten belastingverlagingen wachten totdat de Britse economie hersteld is. De begroting die Sunak vorig jaar opstelde als minister van Financiën zou de hoogste belastingdruk sinds 1950 inluiden.

Het vertrek van Sunak als minister van Financiën bracht een leegloop binnen het Britse kabinet teweeg, waardoor Johnson zich uiteindelijk genoodzaakt zag op te stappen.

Sunak is een van de favorieten van de Britse bookmakers, maar het volk is niet altijd fan van hem. Hij werd geprezen voor de hulpmaatregelen die hij opzette aan het begin van de coronapandemie, maar later werd hem verweten dat hij niet voldoende financiële steun had opgetuigd voor de middenklasse.

Liz Truss

Verschillende media berichtten zaterdag dat buitenlandminister Liz Truss zich ook kandidaat stelt. The Mail on Sunday schreef dat ze haar campagne maandag zal starten en dat ze belooft belastingen en kosten voor levensonderhoud te verlagen.

Grant Shapps

Ook Transportminister Grant Shapps wil premier worden. Hij zei tegen The Sunday Times dat hij zich wil focussen op het herstel van de economie. Hij zou bijvoorbeeld de gevolgen van de inflatie en de energiecrisis willen aanpakken door de belastingen te verlagen voor de laagste inkomens en staatssteun te geven aan bedrijven die veel energie gebruiken.

Shapps zou in elk geval geen nieuwe landelijke verkiezingen uitschrijven als hij gekozen wordt door zijn eigen partij.

Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi werd deze week aangesteld als minister van Financiën nadat Sunak aftrad. De krant The Independent schreef zaterdag dat hij onderwerp van onderzoek door de Britse Belastingdienst is, een agentschap dat onder zijn eigen departement valt. Hij wordt echter nergens van verdacht.

Sky News schrijft dat Zahawi zich maandag officieel kandidaat stelt, maar citeert een toespraak van Zahawi waaruit het kandidaatschap alvast zou blijken: "De belastingdruk is te hoog. Als een ondernemer en zakenman weet ik dat lagere belastingen bijdragen aan een gezonde en dynamische economie. Onder mijn toezicht zullen belastingen lager worden voor individuen, gezinnen en bedrijven."

Kemi Badenoch

Ook voormalig onderminister van Gelijkheid Kemi Badenoch stelt zichzelf verkiesbaar. Badenoch maakte zaterdag in de Britse krant The Times bekend dat zij zich kandidaat zal stellen. "Ik doe een stap naar voren omdat ik de waarheid wil vertellen", schrijft zij. Badenoch trad de afgelopen week af vanwege de manier waarop Johnson zijn functie vervulde.

Ook Tom Tugendhat en Suella Braverman kondigden aan mee te willen doen aan de leiderschapsverkiezingen.

Een van de favorieten, Ben Wallace, liet juist weten niet mee te doen. De minister van Defensie schreef op Twitter dat de keuze niet gemakkelijk was, maar dat hij zich wil richten op zijn huidige baan als minister van Defensie en het beschermen van het land. Ook vicepremier Dominic Raab stelt zich niet verkiesbaar.

Leiderschapsverkiezingen Conservative Party

Ieder partijlid met de steun van in elk geval twee parlementsleden kan zich verkiesbaar stellen. Na enkele stemrondes onder parlementsleden blijven er twee kandidaten over. Alle leden van de Conservative Party mogen dan stemmen wie van de twee partijleider en premier wordt.

Het verschilt hoelang zo'n leiderschapsverkiezing duurt. Theresa May was binnen drie weken premier, doordat al haar tegenstanders zich terugtrokken. In het geval van Johnson duurde het in 2019 twee maanden voordat hij Hunt had verslagen. De nieuwe premier hoeft geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar heeft wel de mogelijkheid om dat te doen.