De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa treedt woensdag af. Dat heeft de parlementsvoorzitter van het land verklaard na politiek crisisoverleg en massale demonstraties op zaterdag. Betogers bestormden het presidentieel paleis in Colombo en drongen het gebouw binnen. Rajapaksa is met hulp van het leger gevlucht.

Parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardana zei op televisie dat het staatshoofd ermee heeft ingestemd dat hij woensdag opstapt. Na de bestorming verzochten politieke leiders de president en premier Ranil Wickremesinghe te vertrekken.

De politieke leiders willen volgens lokale media dat het parlement binnen een week een waarnemend president benoemt. Daarna moet er een nieuwe premier komen en een interim-regering. Uiteindelijk willen ze dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Premier Wickremesinghe had al bereidheid getoond terug te treden om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid, maar sluit niet uit dat hij de positie van president tijdelijk inneemt. Zijn woning in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo is in brand gestoken. Hij is pas twee maanden premier van het land.

100.000 mensen gingen straat op om te protesteren

In Colombo gingen zaterdag ruim 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de regering. Duizenden van hen bestormden het presidentieel paleis. Honderden demonstranten slaagden er ook in de ambtswoning binnen te dringen. Volgens de betogers is de president schuldig aan de zware economische crisis in hun land.

Betogers braken door politiebarricades heen en klommen over een hek om het paleis te bereiken. Agenten probeerden met waarschuwingsschoten, traangas en waterkanonnen om de menigte tegen te houden, maar slaagden daar niet in. Zeker vijftig mensen, onder wie politieagenten, raakten gewond.

Sri Lanka kampt met torenhoge inflatie en tekorten

Sri Lanka worstelt al maanden met zijn grootste economische crisis in zeventig jaar. De inflatie in het land is torenhoog en toeristen bleven de laatste jaren weg vanwege terroristische aanslagen en de coronacrisis. Het land kampt bovendien met een tekort aan onder meer brandstof en medicijnen.

Wickremesinghe was nog geen twee maanden premier. Hij volgde in mei de ontslagen premier Mahinda Rajapaksa op. Vanwege de crisis in Sri Lanka stapte het volledige kabinet in april al op. Gotabaya Rajapaksa en Mahinda Rajapaksa zijn broers. De familie Rajapaksa kwam in 2019 aan de macht.