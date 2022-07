De hoogste rechtbank in Slovenië heeft vrijdag bepaald dat partners van hetzelfde geslacht per direct mogen trouwen en kinderen mogen adopteren. Wetten die dit verbieden zijn in strijd met het grondwettelijke verbod op discriminatie, aldus het Sloveense hof.

De rechtbank heeft het Sloveense parlement zes maanden de tijd gegeven om de wetten aan te passen. De Sloveense minister Luka Mesec liet weten dat "met het grootste genoegen" te gaan doen.

Koppels van hetzelfde geslacht hoeven niet te wachten totdat het huwelijk voor partners van gelijk geslacht in de wet is vastgelegd. Ze mogen per direct al trouwen. Ook mogen ze onder dezelfde voorwaarden als heterostellen een kind adopteren.

Het legaliseren van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht is uniek in Centraal- en Oost-Europa, waar verschillende landen in die regio dat juist grondwettelijk hebben verboden. Kroatië, Tsjechië, Hongarije en Montenegro kennen wel het geregistreerd partnerschap voor homo's en lesbiennes.

In Europa is het huwelijk nu in Nederland, België, Spanje, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Finland, Malta, Duitsland, Engeland, Wales en Schotland voor iedereen.