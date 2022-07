De Sri Lankaanse premier Ranil Wickremesinghe heeft zaterdag op verzoek van partijleiders in het parlement bekendgemaakt dat hij opstapt. Het parlement heeft ook het aftreden van president Gotabya Rajapaksa geëist. Het besluit volgt nadat duizenden demonstranten zaterdagochtend het presidentieel paleis in de commerciële hoofdstad Colombo hadden bestormd om het aftreden van de president te eisen.

Vanwege de bestorming belegde Wickremesinghe een crisisoverleg met verschillende politieke partijleiders. Zij adviseerden de premier en president om af te treden. De premier zal dat volgens zijn woordvoerder officieel ook doen als alle partijen het eens zijn geworden over het vormen van een nieuwe regering.

Rajapaksa heeft nog niet laten weten of hij aftreedt. Wel berichten lokale media dat hij aan Wickremesinghe heeft laten weten dat hij de beslissingen van het parlement zal respecteren.

In Colombo gingen zaterdag ruim 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de regering. Duizenden betogers bestormden het presidentieel paleis. Honderden van hen slaagden er ook in om de ambtswoning binnen te dringen. Rajapaksa was uit zorg over zijn veiligheid vrijdag al naar een andere locatie gebracht. Volgens de betogers is de president schuldig aan de zware economische crisis in hun land.

Betogers braken door politiebarricades heen en klommen over een hek om het paleis te bereiken. Agenten probeerden de stormende menigte met waarschuwingsschoten, traangas en waterkanonnen tegen te houden, maar slaagden daar niet in. Zeker vijftig mensen, onder wie meerdere politieagenten, raakten gewond.

Sri Lanka kampt met torenhoge inflatie en tekorten

Sri Lanka worstelt al maanden met zijn grootste economische crisis in zeventig jaar. De inflatie in het land is torenhoog en toeristen bleven de laatste jaren weg vanwege terroristische aanslagen en de coronacrisis. Het land kampt bovendien met een tekort aan brandstof en medicijnen.

Wickremesinghe was nog geen twee maanden premier. Hij volgde in mei de ontslagen premier Mahinda Rajapaksa op. Vanwege de crisis in Sri Lanka stapte het volledige kabinet in april al op. Gotabaya Rajapaksa en Mahinda Rajapaksa zijn broers. De familie Rajapaksa kwam in 2019 aan de macht.