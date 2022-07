De hoorzittingen over de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers in het Huis van Afgevaardigden lijken het pad te effenen voor strafrechtelijke aanklachten tegen de oud-president. Dat geldt ook voor een onderzoek naar verkiezingsbeïnvloeding door Donald Trump in de staat Georgia. Het maakt sommige Republikeinen zenuwachtig, maar Trumps grip op zijn partij is nog steeds stevig en mogelijk kan een vroege kandidaatstelling voor de presidentsverkiezingen van 2024 de aanklagers én zijn grootste Republikeinse rivaal op afstand houden.

Een onderzoeksjury in Georgia heeft begin deze maand verschillende bondgenoten van Trump gedagvaard om vast te stellen of zij en de oud-president probeerden de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Onder hen zijn Trumps advocaat Rudy Giuliani en de Republikeinse senator Lindsey Graham.

Het onderzoek draait in de eerste plaats om een telefoongesprek tussen Trump en Brad Raffensperger. De Republikeinse overheidsfunctionaris werd door Trump gevraagd genoeg stemmen voor hem te "vinden" om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in Georgia terug te draaien. Hij weigerde. Ook senator Graham zou Raffensperger kort na de verkiezingsdag hebben gebeld, om te vragen of een groot aantal briefstemmen kon worden afgekeurd. Graham ontkent dat.

Aan de hand van de bevindingen van de jury zal openbaar aanklager Fani Willis besluiten of Trump en de zijnen zich moeten verantwoorden in een strafzaak.

Tegelijkertijd krijgt een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden steeds meer informatie boven water over Trumps leugens over de verkiezingsuitslag en zijn rol bij de bestorming van het Capitool. De publieke hoorzittingen worden op primetime uitgezonden en trekken miljoenen kijkers.

Vooral Republikeinse getuigen in hoorzittingen

De commissie heeft weinig bewijs boven tafel gebracht dat een nieuw licht werpt op de bestorming zelf, die vijf levens eiste en zeker 138 politiemensen verwondde. Wel is duidelijker geworden welke rol de toenmalige president Trump speelde op 6 januari 2021.

Het klapstuk was de getuigenis van de 26-jarige Cassidy Hutchinson, voormalig topadviseur van Trumps stafchef Mark Meadows. Zij vertelde onder meer dat Trump wist dat veel van zijn aanhangers gewapend waren. Desondanks zou hij hen hebben aangemoedigd naar het Capitool te trekken en "als duivels te vechten" om te voorkomen dat de verkiezingswinst van zijn rivaal Biden formeel zou worden bekrachtigd.

Trump zou zelfs van plan zijn geweest persoonlijk zijn opwachting te maken bij het parlementsgebouw, totdat juridisch topadviseur Pat Cipollone en zijn veiligheidschef daar een stokje voor staken. "We worden aangeklaagd voor elk misdrijf dat je kunt bedenken als we daarin meegaan", zou Cipollone tegen Hutchinson hebben gezegd.

De jonge Hutchinson was groot fan van Trumps rechts-populistische beleid, had haar kantoor in de gang die naar het Oval Office leidt en werd door haar collega's beschouwd als een rijzende ster aan het conservatieve firmament. 'Chief Cassidy' was hun bijnaam voor de vrouw die op verzoek van Meadows bij zo'n beetje elke belangrijke vergadering in het Witte Huis aanwezig was om aantekeningen te maken. Kortom, het is lastig haar ervan te beschuldigen dat ze stiekem een Democraat is.

Dat geldt ook voor de andere getuigen die zijn opgevoerd door de onderzoekscommissie, zoals oud-justitieminister Bill Barr, die getuigde dat Trumps fraudeclaims "bullshit" waren en zijn voormalige baas "was losgezongen van de realiteit". En voormalig Witte Huis-jurist Eric Herschmann, die de toenmalige president ook probeerde te overtuigen dat de verkiezingsuitslag niet kon worden aangevochten.

Democratische wraakoefening

De onderzoekscommissie van het Huis is verder grotendeels een Democratische aangelegenheid. De twee betrokken Republikeinen, afgevaardigden Liz Cheney en Adam Kinzinger, worden inmiddels uitgekotst door een grote meerderheid van hun partijgenoten. Kinzinger stapt binnenkort uit de politiek en Cheney lijkt niet veel kans te maken om in november te worden herkozen door kiezers in haar thuisstaat Wyoming.

Andere Republikeinse politici hebben het onderzoek van meet af aan veroordeeld als een politieke wraakoefening. Hun fractievoorzitter in het Huis, Kevin McCarthy, gaf zijn collega's herhaaldelijk de instructie om het te negeren. Daar is Trump zelf overigens niet blij mee; volgens bronnen die dicht bij hem staan volgt de oud-president de hoorzittingen met merkbare razernij en verwijt hij de Republikeinen dat "er niemand (in de commissie, red.) zit om mij te verdedigen".

Trump hoeft zich nog niet veel zorgen te maken over zijn steun onder Republikeinse kiezers. Uit peilingen blijkt dat een grote meerderheid inmiddels vindt dat de bestorming van het Capitool een 'legitieme demonstratie' was, geen poging om Trump aan de macht te houden door de verkiezingsuitslag te verwerpen - en zelfs geen rel.

Ron DeSantis, gouverneur van Florida, geldt als Trumps grootste concurrent binnen de Republikeinse Partij. Ron DeSantis, gouverneur van Florida, geldt als Trumps grootste concurrent binnen de Republikeinse Partij. Foto: AFP

Gevoelig om een presidentskandidaat te vervolgen

De mogelijke bedreigingen voor de oud-president zitten vooral in de juridische hoek: zowel de bevindingen van de onderzoekscommissie van het Huis als het onderzoek in Georgia zouden kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. En dat zou er in theorie toe kunnen leiden dat Republikeinse kiezers meer gaan zien in een gooi naar het presidentschap door Ron DeSantis. De huidige gouverneur van Florida zit qua politieke doeleinden op hetzelfde spoor als Trump, maar trekt als meer gepolijste beroepspoliticus minder controverse aan.

Bronnen uit de kring rond Trump stellen dat hij daarom overweegt al deze zomer bekend te maken dat hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat zou opvallend vroeg zijn, want doorgaans doen politici dat in het jaar voor het verkiezingsjaar.

Zo'n vroege kandidaatstelling zou meer geloofwaardigheid verlenen aan de claim van Trump dat de landelijke hoorzittingen en het onderzoek in Georgia puur politiek gemotiveerd zijn, bedoeld om zijn terugkeer naar het Witte Huis te verhinderen. Het zou eventuele strafrechtelijke stappen tegen de oud-president extra gevoelig maken en kan de klim in populariteit van Trumps mogelijke Republikeinse rivaal DeSantis afstoppen.

Niet iedereen is overtuigd dat we deze zomer al weten of de voormalige president inderdaad een nieuwe gooi naar het Witte Huis zal doen. "Ik betwijfel of Trump daadwerkelijk een aankondiging zal doen voordat de midterms plaatsvinden", zei Carly Cooperman van het politieke adviesbureau Schoen Cooperman Research tegen The Guardian.

"De Republikeinen hebben liever dat die campagne draait om de economie en inflatie en een referendum over Biden wordt", aldus Cooperman. "Een vroege aankondiging van Trump zou de tussentijdse verkiezingen veranderen in een referendum over Trump en zijn claims van verkiezingsfraude in 2020."

Nu is het vooral de vraag of Trump zich veel zal aantrekken van dat argument van zijn partijgenoten.