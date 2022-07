Duizenden demonstranten in Sri Lanka's commerciële hoofdstad Colombo hebben zaterdag de ambtswoning van president Gotabaya Rajapaksa bestormd. Honderden demonstranten slaagden erin het presidentieel paleis binnen te dringen. Rajapaksa was tijdens de bestorming niet thuis. Hij was naar verluidt vrijdag al gevlucht.

De demonstranten eisen dat Rajapaksa en zijn regering aftreden, omdat die volgens de betogers schuldig zijn aan de economische crisis in het land. De inflatie in Sri Lanka is enorm hoog en toeristen blijven grotendeels weg. Het land kampt met een tekort aan brandstof en medicijnen.

Betogers braken door politiebarricades heen en klommen over een hek om de presidentswoning te bereiken. Agenten probeerden de stormende menigte met waarschuwingsschoten tegen te houden, maar slaagden daar niet in, meldt een verslaggever van persbureau Reuters. Tijdens de bestorming raakten minstens 21 mensen, onder wie 2 politieagenten, gewond.

Defensiebronnen melden dat Rajapaksa uit zorgen over zijn veiligheid vrijdag al naar een andere locatie was gebracht. De regering stelde vanwege de aangekondigde protesten een avondklok in, maar beëindigde deze zaterdagochtend na bezwaren van onder meer advocaten en mensenrechtenorganisaties. De maatregel weerhield mensen er sowieso niet van de straat op te gaan.

De Sri Lankaanse premier Ranil Wickremesinghe heeft vanwege de bestorming een crisisoverleg met partijleiders aangekondigd.

44 Sri Lankanen springen in zwembad presidentieel paleis na bestorming

Land staat op rand van faillissement

Sri Lanka worstelt al maanden met zijn grootste economische crisis in zeventig jaar. In de eerste maanden van dit jaar kromp de economie met 1,6 procent. Voor het tweede kwartaal zijn de vooruitzichten nog somberder. De inflatie kwam in juni uit op 54,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Eten werd zelfs 80 procent duurder.

Het land is economisch sterk afhankelijk van toeristen, maar die bleven de laatste jaren weg vanwege de kans op terroristische aanslagen en de coronacrisis.

In de Zuid-Aziatische eilandstaat met 22 miljoen inwoners wordt al maandenlang gedemonstreerd tegen het economische beleid van de regering. Vanwege de crisis stapte het volledige kabinet in april al op. Twee maanden later diende Mahinda Rajapaksa zijn ontslag als premier in. Wickremesinghe nam het stokje van hem over.

President Gotabaya Rajapaksa is de broer van de afgetreden premier Mahinda Rajapaksa. De familie Rajapaksa kwam in 2019 aan de macht.