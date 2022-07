Japan is nog in shock over de moord op voormalig premier Shinzo Abe, maar hervat zaterdag de verkiezingscampagne voor het Hogerhuis van het parlement, meldt staatsomroep NHK volgens Reuters.

Veel partijen zien wel af van toespraken, maar willen de campagne voortzetten om te laten zien dat ze niet buigen voor geweld. Politieke leiders bestempelen de moord op Abe, de langstzittende moderne leider van Japan, als een aanval op de democratie zelf.

De verkiezingen van zondag zullen naar verwachting een overwinning opleveren voor de regeringscoalitie van Japan. Ondertussen stelt de politie alles in het werk om het motief en de methode van Abe's moordenaar vast te stellen.

71 Japanse premier over aanslag op oud-premier Abe: 'Ik ben sprakeloos'

Een adviesbureau voorspelt "een golf van sympathiestemmen" voor de Liberaal-Democratische Partij, waarin Abe na zijn terugtreden een aanzienlijke invloed had behouden. De partij stond al voor de moord op winst in de peilingen.

De dood van Abe heeft vragen opgeroepen over de veiligheidsmaatregelen voor publieke figuren in Japan, waar politici tijdens het de verkiezingscampagnes vaak in treinstations, supermarkten en op andere openbare plekken de kiezers rechtstreeks aanspreken.