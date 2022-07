Tijdens de eerste zes maanden van 2022 heeft de ontbossing van de Amazone in Brazilië een recordomvang bereikt. Een gebied dat vijf keer groter is dan de stad New York werd verwoest. Dat blijkt vrijdag uit voorlopige data van het INPE, een Braziliaanse wetenschappelijke overheidsinstelling voor het onderzoek van en vanuit de ruimte.

Vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar heeft het INPE een stijging van 10,6 procent waargenomen. Dat is het hoogste niveau sinds het INPE in 2015 begon met het bijhouden van de ontbossing van de Amazone.

De Amazone is het grootste regenwoud van de wereld en bevat enorme hoeveelheden koolstof, dat vrijkomt wanneer bomen worden gekapt. Ontbossing draagt op die manier bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Ontbossing komt steeds dieper in het regenwoud voor. Voor het eerst werden in de Braziliaanse staat Amazonas, dat in het hart van het regenwoud ligt, meer bomen gekapt dan in elke andere staat.

Houthakkers zetten het gebied in brand

De toename van de ontbossing gaat dit jaar samen met een ongewoon groot aantal natuurbranden. In de maand juni werd het grootste aantal natuurbranden in de Amazone in de afgelopen vijftien jaar gemeten. En dat zal de komende maanden alleen maar toenemen, waarschuwt Manoela Machado, een onderzoeker van natuurbranden en ontbossing aan de University of Oxford.

In augustus en september piekt het aantal natuurbranden in de Amazone meestal. Wanneer houthakkers klaar zijn met het kappen van bomen in een bepaald gebied, steken ze het terrein vaak in brand. Dat betekent dat een groot aantal gekapte bomen vaak hand in hand gaat met een groot aantal natuurbranden, aldus Machado.

Activisten en experts wijzen de radicaal-rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan als schuldige. Hij draaide veel wetten terug die het milieu moesten beschermen en spoorde daarmee onder meer houthakkers aan om door te gaan met de bomenkap.