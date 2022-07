De conferentie van de buitenlandministers van de G20 op Bali stond donderdag en vrijdag vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne. Voorafgaand had gastland Indonesië benadrukt dat de G20 een financieel-economisch overlegorgaan is en geen plek voor het beslechten van internationale politieke conflicten. Maar de leiders van de G20-landen dachten daar anders over.

Ondanks meerdere oproepen om Rusland niet uit te nodigen voor de conferentie, was de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov toch aanwezig op de tweedaagse conferentie. Maar het was allesbehalve een "warm bad" voor Lavrov, zei een westerse functionaris vrijdag.

Bij aankomst schudde Lavrov de hand van zijn Indonesische collega Retno Marsudi. Tegelijkertijd riepen omstanders op de achtergrond: "Wanneer ga je de oorlog stoppen?" en "Waarom stop je de oorlog niet?"

Gedurende de conferentie werd het Lavrov niet makkelijker gemaakt. De Russische buitenlandminister hekelde de benadering van westerse landen bij de G20.

"Onze westerse partners proberen gesprekken over mondiale economische problemen te vermijden", zei Lavrov. "Vanaf het moment dat ze beginnen te praten, beginnen ze koortsachtig kritiek te leveren op Rusland over de situatie in Oekraïne, en noemen ze ons agressors en bezetters."

Oorlog in Oekraïne domineert discussie

De oorlog in Oekraïne domineerde de conferentie, onder meer omdat Oekraïne en Rusland samen een derde van de wereldproductie van tarwe verzorgen. Ook zijn beide landen cruciale producenten van onder meer kunstmest.

Veel graan dat in de wereld wordt gekocht, moet via de Zwarte Zee naar de plaats van bestemming. Financiële sancties tegen Rusland hinderen de Russische export. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde vrijdag dat de sancties mogelijk "catastrofale" energieprijsstijgingen teweeg zullen brengen.

Rondom de vergadering zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de prijsstijgingen voor voedsel en energie "dramatisch verergerd worden door de Russische agressie tegen Oekraïne".

'Hun graan is niet jullie graan'

Tijdens de vergadering richtte Blinken zich tot zijn Russische collega's: "Oekraïne is niet jullie land. Hun graan is niet jullie graan. Waarom blokkeren jullie de havens? Jullie moeten toestaan dat het graan het land verlaat."

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba was virtueel aanwezig bij de vergadering. Hij beschuldigde Rusland ervan "hunger games" te spelen door de Oekraïense havens in de Zwarte Zee te blokkeren.

Blinken en Lavrov spraken elkaar later onder vier ogen. Wat er tijdens die bijeenkomst is gezegd, is niet bekend. Lavrov zei later tegen verslaggevers dat Rusland bereid is met Oekraïne en Turkije te onderhandelen over graan. Wanneer die gesprekken zullen plaatsvinden, is onduidelijk.

Vroegtijdig vertrek Lavrov

Lavrov besloot uiteindelijk de G20-conferentie voortijdig te verlaten. Waarom is niet helemaal bekend. Hij ging in ieder geval niet meer naar de sessies die voor vrijdagmiddag gepland stonden. Ook sloeg hij het officiële diner op vrijdagavond over. Wel hield hij nog bilaterale gesprekken, waarna hij de pers te woord stond.

Half november zal er weer een topconferentie van de G20 plaatsvinden op Bali. Daarvoor is ook de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd.

De G20 is sinds 1999 een internationaal financieel-economisch overlegorgaan waar negentien landen en de Europese Unie lid van zijn. In de G20 komen meestal de ministers van Financiën van de lidstaten, de presidenten van de centrale banken en de voorzitter van de EU samen. De bijeenkomst op 7 en 8 juli op Bali werd georganiseerd voor de buitenlandministers van de lidstaten. De lidstaten zijn goed voor naar schatting 80 procent van de wereldhandel en twee derde van de wereldbevolking.